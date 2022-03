Dag villa, dag miljoenenjacht. Die Russische oligarchen raken alles kwijt, toch?

Kensington Palace Gardens is een van de meest exclusieve straten in Londen, waar ook de Russische ambassade is gevestigd. In 2018 kostte een villa er gemiddeld 40 miljoen euro. Beeld Oli Scarff / Getty

Kan Nederland bezittingen van oligarchen afpakken?

Nee. Het recht op eigendom is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat stelt: ‘Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.’ En het afpakken van geld, boten en huizen wegens een notering op een sanctielijst valt daar niet onder.

Maar hoe zit het dan met het 600 miljoen euro kostende megajacht van de Russische oligarch Alisher Oesmanov? Diverse media melden dat de Duitse overheid het in beslag heeft genomen.

Dat klopt niet. Het schip is in Hamburg aan de ketting gelegd en, net als al het bezit van Oesmanov in de EU, ‘bevroren’. Het is juridisch gezien nog altijd van hem, maar hij kan het niet verplaatsen of verkopen. Dergelijke bevriezingen zijn een veelvoorkomend onderdeel van sanctiepakketten. Het geldt bijvoorbeeld ook voor personen die wegens banden met terroristische organisaties op zulke sanctielijsten staan. Een ander onderdeel van de sancties is dat iedereen die zaken doet met iemand op sanctielijst in principe een overtreding begaat. Zakelijk gezien zijn de oligarchen op de sanctielijst dus volledig ‘verlamd’ in de EU.

Komt dat praktisch niet neer op een onteigening?

Nee. Want een bevriezing is in principe tijdelijk. Bovendien mag iemand wel wonen in een geconfisqueerd huis. Probleem is dan weer wel dat de eigenaar in principe niemand kan betalen om bijvoorbeeld onderhoud te doen – ze mogen niet voor je werken en je kunt ze ook niet betalen. Op die manier kan zo’n bevriezing in de praktijk wel op een onteigening uitdraaien wanneer ‘tijdelijk’ wel heel erg lang gaat duren. Dat zegt advocaat Yvo Amar, die gespecialiseerd is in sancties. ‘Als een schip twintig jaar op een werf ligt, zonder dat er onderhoud aan wordt gepleegd, ben je het feitelijk natuurlijk kwijt.’

Wanneer kunnen in Nederland wel bezittingen worden onteigend?

Dat kan bijvoorbeeld als de overheid een snelweg aanlegt waarvoor een stuk land onteigend moet worden. Maar daarvoor moet de onteigende dan wel schadeloos gesteld worden. ‘Daar heb je in dit geval dus niets aan’, zegt de Groningse hoogleraar privaatrecht Björn Hoops. De meest voor de hand liggende route zou volgens Hoops via het strafrecht zijn. Via de zogenoemde ‘Pluk Ze-wetgeving’ waarmee de overheid de bezittingen van criminelen aanpakt. Hoops: ‘Daarvoor zou je dus eerst moeten aantonen dat het geld van de persoon in kwestie uit een misdrijf zoals witwassen afkomstig is.’ Alleen een notering op de sanctielijst is daarvoor totaal onvoldoende, benadrukt strafrechtadvocaat Tamara Buruma. ‘Want of iemand terecht op een sanctielijst staat, is lang niet altijd zeker. Ik heb voorbeelden gezien van personen die erop werden gezet op basis van een krantenknipsel.’

Kun je ook van zo’n lijst afkomen?

Ja, dat kan. De Europese Commissie kan eventuele vergissingen uiteraard recht zetten. En er is ook nog een route via het Europees Hof van Justitie. Wanneer je daar kunt aantonen dat de gronden voor de sancties niet op jou van toepassing zijn, kan het hof je eraf laten halen. De zus van de Syrische dictator Bashar al-Assad probeerde dat in 2014, tevergeefs . Maar de zoon van de Myanmarese tycoon Tay Za wist in 2012 wel van de lijst af te komen.