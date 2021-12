CWS gaat de bacterie op de werkvloer te lijf

Marga Dubbeld aan het werk in de wasserij van CWS. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij CWS weten ze hoe cruciaal het naleven van de basisregels is bij de bestrijding van het coronavirus. Handen wassen? CWS, actief in vijftien landen met 11 duizend werknemers, staat voor Clean, Well, Safe bij hand, toilet- en vloerhygiëne, bedrijfskleding en schone werkruimten. Hoe je de maar liefst 200 miljoen bacteriën van je handen verwijdert? Vergeet je vingertoppen niet, daar zitten de meeste bacteriën. En 80 procent van de besmettingen wordt veroorzaakt door handcontact bij slechte hygiëne.

Maar hoe schoon zijn de toiletruimten op kantoren of in de horeca in de wetenschap dat 33 procent van de mannelijke bezoekers aan het toilet zijn handen niet wast? De kille rekensom van CWS: bacteriën kunnen 24 uur overleven en de toiletruimte binnen een minuut innemen. En dan nog is er de werkplek.

‘Je schrikt van wat er na een dag op het toetsenbord van je computer zit’, zegt Bob Hofkamp, hoofd sales en marketing van CWS Nederland. Het antwoord klinkt huiveringwekkend: 10 duizend organismen per vierkante centimeter. En zijn scholen, brandhaard van besmettingen bij kinderen, wel ‘coronaproof?’ CWS biedt een ‘hygiënecheck’ aan.

Wieg deeleconomie

Maren Otte, de Duitse directeur communicatie en duurzaamheid van CWS Group, formuleert de ziel van de dochteronderneming van Franz Haniel in twee woorden. ‘Denk circulair’. Dat motto keert ook in Nederland terug, van de wasserijen in Den Bosch (2), Deventer, Alkmaar en Eindhoven tot het repareren van handdoekrollen en het herstellen van bedrijfskleding. Otte: ‘We hanteren een holistisch concept.’

Ondanks de grote cultuurverschillen in haar Europese vestigingen is CWS de spiegel van de deeleconomie, waarin delen en collectief consumeren centraal staat, zegt Otte. Ze koestert de erfenis van haar landgenoot en grondlegger Bernhard Burmeister die in 1899 in Duitsland een wasserij en linnenverhuur opende. ‘Hij reed langs de hotels met zijn linnen, eigenlijk stond Burmeister aan de wieg van de deeleconomie.’

In 1906 startte Conrad Wolfgang Schnyder CWS in Zwitserland, in de jaren zestig begon de Europese expansie. In Nederland profileert CWS zich op vier terreinen: hygiëne, bedrijfskleding, vloerverzorging en cleanrooms. Van toilethygiëne in de horeca tot beschermende kleding in de industrie; CWS bestrijkt een breed scala.

Covid-19 heeft de urgentie van een schone werkomgeving versterkt. Maar CWS worstelde met de coronamaatregelen van de overheid, zeker toen katoenen handdoeken bijna taboe werden om de handen te drogen. Gebruik maar een papiertje, was het devies.

Koffiebonen

‘Voor ons een moeilijke tijd, mede omdat we de overheid ook als klant hebben’, aldus Thalia van Mensvoort, kwaliteits-, veiligheids- en milieumanager Benelux bij CWS. ‘We zijn gecertificeerd om bacterievrije handdoekrollen te leveren. Het was een uitdaging om de klanten te overtuigen dat de handdoekrol wel degelijk een veilige oplossing is.’

Thalia van Mensvoort ( kwaliteits-, veiligheids- en milieumanager Benelux) en Bob Hofkamp (sales and marketing director) van CWS. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Plotseling stond het dna van CWS ter discussie, zegt Hofkamp. ‘De handdoekrol werd gezien als iets dat constant wordt gebruikt, als een soort snotlap.’ En Van Mensvoort: ‘Bovendien werden die handdoeken gebruikt in kantoren die vanwege het dringende advies om thuis te werken veelal leegstaan.’

Het gebruik van desinfecterende gel en zeep verdrievoudigde echter tijdens de coronacrisis. CWS ontwikkelt zeep op basis van sinaasappelschillen. ‘We zitten nu in de testfase’, zegt Hofkamp. Zeep van koffiedik is de volgende innovatie. ‘Over de geur durf ik niks te zeggen, maar de oliën van de koffiebonen zijn herbruikbaar.’

Tijdens een rondleiding door de wasserij in Den Bosch laat Van Mensvoort zien hoe het proces verloopt bij de reiniging van de handdoekrollen. Containers vol met vuile rollen uit Duitsland en Nederland staan klaar om te worden gewassen. De rollen worden in grote waszakken van 90 kilo verzameld en via diverse ‘waskamers’ gespoeld en gereinigd. Het vuile water wordt meteen gescheiden.

Tweede en derde leven

Een team van vrouwen vangt de schone was op om ze bij een temperatuur van 200 graden door de mangel te halen en te drogen, het is een monotoon proces. De ouderwetse stoomketels in de wasserij worden binnenkort vervangen. Daarna moeten de samengeperste handdoeken worden losgesneden, de rollen worden wederom in de containers gelegd.

Jaarlijks verwerkt CWS 200 miljoen kilo wasgoed. Otte: ‘De inzet is om handdoekrollen en bedrijfskleding een tweede en derde leven te gunnen.’ Zoals in de wasserij Den Bosch, waar beschadigde rollen op de reparatieafdeling worden hersteld en gestikt. De handdoekrollen worden gemiddeld na 44 duizend drogingen en 200 wasbeurten gerecycled om gebruikt te worden als poetsdoeken.

De circulaire economie weerspiegelt zich ook in de verhuur van bedrijfskleding. ‘Wij repareren de textielproducten die bij ons terugkomen om ze nog jaren mee te laten gaan.’

Bacterievrije lucht

De Nederlandse tak van CWS is trendsetter op het gebied van duurzaamheid, stelt Van Mensvoort. ‘We lopen binnen de CWS Group voorop. We hebben met ons nieuwe beleid tot 2025 een stip aan de horizon. Zo ontwikkelen we een stappenplan om op lange termijn CO2-neutraal te worden.’

CWS fungeert steeds nadrukkelijker als consultant, aldus Van Mensvoort. Zo biedt het bedrijf de Intersens 250 aan, een gecombineerd desinfectie- en luchtzuiveringssysteem dat lucht filtert en nieuwe, schone en bacterievrije lucht produceert. ‘Zeker handig op plekken waar geen reguliere ventilatie mogelijk is’, zegt Bob Hofkamp, hoofd sales en marketing.

Op scholen wordt al geëxperimenteerd met schoonloopmatten van petflessen. Flesjes recyclen om er overheen te kunnen lopen, het prikkelt de fantasie. En op de werkvloer komt de koffie via een omweg dus nog een keer langs in de zeep van CWS. Van Mensvoort: ‘Straks drink je een kop koffie in een schone werkomgeving, mooi toch om die koffie terug te zien in de zeep waarmee je vervolgens je handen wast? Dat bedoelen we ook met: denk circulair.’