Curator stelt ‘bedrijvendokter’ Rozenboom aansprakelijk voor faillissement Miss Etam

Een filiaal van Miss Etam in winkelcentrum Overvecht in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als hoofdbestuurder van de Nederlandse holding NXT Group wordt Rozenboom ‘onrechtmatig handelen’ verweten. In een gezamenlijke verklaring laten Rozenboom en curator Reerink weten dat ze hun geschil voorleggen aan de rechter.

In september 2020 nam Rozenboom de Nederlandse tak over van het failliete Belgische FNG Group, waaronder de kledingwinkels van Miss Etam, Steps en Claudia Sträter vielen. Die bracht hij onder in de nieuw­ge­doop­te NXT Group. Bij de personeelsleden van Miss Etam gingen meteen de alarmbellen af. Rozenboom had immers de reputatie van een ‘bedrijvendokter die liever amputeert dan geneest’. Zo ging het ook bij Miss Etam, dat vorig jaar na 115 jaar definitief zijn deuren moest sluiten.

Rozenboom noemt zijn methode het ‘kopen en weer doorverkopen van bedrijven’. Hij had voor de overname van Miss Etam al meerdere, ‘valse doorstarts’ op zijn naam staan, bij Free Record Shop, McGregor, Gaastra, Invito en Dungelmann. Ook nu eindigde de doorstart met een faillissement.

Opknippen

‘Dit is nooit een serieuze poging geweest om het bedrijf te redden’, zegt Martin Pikaart, bestuurder van vakbond AVV, die al in 2020 door de ondernemingsraad van Miss Etam te hulp werd geroepen. Een insider vertelde vorig jaar aan de Volkskrant dat Rozenboom minstens 10 tot 12 miljoen euro had moeten investeren in nieuwe collecties. ‘Toen ik Rozenboom vroeg naar zijn werkkapitaal, antwoordde hij: ‘dat heb ik niet nodig’’, aldus Pikaart.

Curator Reerink constateert in zijn verslag dat Rozenboom zijn holding NXT Fashion bewust heeft opgesplitst in meerdere bv’s om ‘de kosten van de activa te scheiden’. De loonkosten van de ongeveer zeshonderd medewerkers zaten bijvoorbeeld in een andere bv dan de voorraden van de winkels.

Zo staat de ‘methode Rozenboom’ ook bekend: opknippen en de niet winstgevende onderdelen snel afstoten. ‘Voor de gekozen vennootschapsstructuur van NXT Group bestaat geen rechtvaardiging’, aldus curator Reerink.

Verwijtbaar

Rozenboom stelt dat onder meer Miss Etam ten onder ging door de coronacrisis, waardoor hij de winkels moest sluiten. Vooral de tweede lockdown in 2020 was volgens hem de nekslag, omdat zijn holding ‘als startende onderneming geen overheidssteun kreeg’.

De curator en het niet failliet verklaarde deel van NXT zijn niet tot een overeenkomst gekomen, waardoor een rechtszaak onvermijdelijk werd. ‘Op basis van de in dit faillissement aangetroffen en verstrekte informatie is de curator van oordeel dat er sprake is van verwijtbaar handelen van de bestuurders van gefailleerde vennootschap’, stelt Reerink.

Vakbondsbestuurder Pikaart spreekt van een ‘doorbraak’ nu Rozenboom voor het eerst verantwoordelijk wordt gesteld voor het faillissement van een van zijn ondernemingen. ‘Het is een principiële kwestie, sommige bv’s van Rozenboom waren helemaal niet opgezet om winst te maken. Rozenboom heeft slechts de winstgevende onderdelen overgenomen en het personeel laten afvoeren.’