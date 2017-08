Curator claimt 55 miljoen van top die zich vereikte ten koste van glasvezelbedrijf

Bij het barsten van de internetbubbel in 2000 bleken veel nieuwe bedrijven niet zo rendabel als gedacht

Ebcon-bestuurders Chris Geerts, Robert Ebben en Ton Soetekouw dachten eind jaren negentig goud in handen te hebben, blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Ebcon moest een grote speler worden op de markt voor telecommunicatie. In 1999 sloot het een overeenkomst met een joint venture van KPN en het Amerikaanse telecombedrijf Qwest. In opdracht van KPNQwest zou Ebcon glasvezelverbindingen aanleggen in verschillende Europese landen. De markt had destijds torenhoge verwachtingen van internetbedrijven en vele 'dotcoms' werden opgericht. Bij het barsten van de internetbubbel in 2000 bleken veel nieuwe bedrijven niet zo rendabel als gedacht. Dat gold ook voor Ebcon, dat grote bedragen had geleend. Ebcon ging kopje onder vlak voordat KPNQwest hetzelfde lot beschoren was.



Anderhalf decennium later meent curator Ed Wagemakers over genoeg bewijzen te beschikken om een rechtbank ervan te overtuigen dat het faillissement destijds niet - of niet alleen - voortkwam uit het einde van de internethype. De drie bestuurders zouden het faillissement hebben bespoedigd door hun taak 'onbehoorlijk' te vervullen en 'onrechtmatig' te handelen. Geerts, Ebben en Soetekouw verrijkten zich volgens hem ten koste van Ebcon, waardoor er na het faillissement niets te halen was voor de schuldeisers.