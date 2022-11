Cryptoreus Binance redt rivaal FTX van de ondergang, als de deal doorgaat

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried Beeld Getty

Voorafgaand aan de reddingsoperatie draaide de geruchtenmolen op hoog toerental. Handelshuis Alameda Research, een zusterbedrijf van FTX, zou te veel FTT-tokens op zijn balans hebben, dat zijn de digitale munten waarop het platform van FTX en sommige zusterbedrijven draaien. Bij een flinke koersdaling van die weinig liquide munt levert dat ernstige financiële risico’s op voor de cryptobeurs. Precies dat gebeurde dinsdag toen de FTT met 32 procent zakte.

Onthullingen

De daling was ingegeven door de beslissing van concurrent Binance, ’s werelds grootste cryptobeurs, om voor 530 miljoen dollar aan FTT-tokens te verkopen. Topman Changpeng Zhao verwees zondag in een tweet naar ‘recente onthullingen’ over de posities van FTX. Hij benadrukte dat dit geen directe aanval op zijn concurrent was, maar risicobeheer. Het is geen geheim dat er een bittere rivaliteit is tussen Zhao en zijn voormalige protegé en FTX-oprichter Sam Bankman-Fried.

Door het verkoopsignaal van Binance ontstond een heuse vertrouwenscrisis. Bankman-Fried probeerde die maandag nog te bezweren. ‘Een concurrent probeert achter ons aan te gaan met valse geruchten’, tweette hij. ‘Het gaat prima met FTX.’ Maar de cryptoversie van een bank run viel niet meer tegen te houden. ‘FTX heeft ons om hulp gevraagd’, tweette Zhao dinsdag over de overname. ‘Er zijn significante liquiditeitsproblemen.’

Niet-bindend

Het is onbekend hoeveel de overname Binance gaat kosten, en of die überhaupt doorgaat. Het gaat immers om een niet-bindende overeenkomst, wat betekent dat Zhao nog altijd een streep kan trekken door de deal als bijvoorbeeld uit het boekenonderzoek nare verrassingen opduiken.

Vorig jaar nog had Bankman-Fried beweerd dat FTX op een bepaald ogenblik Goldman Sachs zou kunnen opslorpen. Dat zal dus niet gebeuren. Het vermogen van de dertigjarige crypto-ondernemer lag maandag nog op 16 miljard dollar, maar dat is ondertussen gedaald tot 1 miljard dollar. Volgens persbureau Bloomberg is het niet eerder gebeurd dat een miljardair op één dag tijd 94 procent van zijn fortuin verloor.

Deze episode ondergraaft verder het vertrouwen in crypto’s. De koers van bitcoin is teruggevallen van een piek van 64 duizend dollar in 2021 naar 17.600 dollar. De tweede grootste digitale munt, ethereum, verloor de afgelopen dagen 20 procent van zijn waarde.