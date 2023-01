Cryptokoning wil vol goede moed zijn wankelende rijk redden: ‘We overleven dit, geen twijfelen aan’

Barry Silbert, ceo van cryptogigant Digital Currency Group. Beeld ANP

‘Het afgelopen jaar was het moeilijkste uit mijn leven’, schreef Barry Silbert op 20 januari aan de aandeelhouders van Digital Currency Group (DCG), de cryptogigant die hij in 2015 heeft opgericht en tot op vandaag leidt. De kans is groot dat hij volgend jaar exact hetzelfde zal moeten zeggen. Er wachten Silbert (46) namelijk maanden van moeilijke onderhandelingen met veel en boze tegenpartijen. Die willen het geld terug dat ze hebben uitgeleend, maar dat ligt moeilijk.

In de nogal anarchistisch aangelegde cryptowereld geldt Silbert als royalty, vanwege zijn groot soortelijk gewicht. DCG heeft de afgelopen jaren wereldwijd geïnvesteerd in meer dan tweehonderd bedrijven die werken met blockchain, het systeem achter cryptomunten.

Met DCG spon Silbert ook een web van eigen bedrijven die vrijwel elke hoek van dit universum bestrijken. Onder het moederbedrijf zitten bijvoorbeeld Grayscale Bitcoin Trust, het grootste cryptofonds ter wereld, nieuwssite Coindesk en miningbedrijf Foundry.

Probleemkind Genesis

Het grootste probleemkind is evenwel cryptohandelaar Genesis Global Capital. Dat dochterbedrijf heeft onlangs het faillissement aangevraagd. Genesis gold als een van de pijlers van de crypto-industrie. Vorig jaar verhandelde het voor 116 miljard dollar aan crypto’s en verstrekte het voor 131 miljard dollar aan leningen.

Door de ondergang van cryptobeurs FTX eind vorig jaar kwam Genesis echter flink in de knel. Het had voor honderden miljoenen dollars uitgeleend aan een zusterbedrijf van FTX, dat eveneens kapseisde. Toen ongeruste klanten daarop hun geld weghaalden, besloot Genesis alle tegoeden te bevriezen.

Het gevolg is dat elders in de cryptowereld schuldeisers op meer dan 3,4 miljard dollar zitten te wachten. Dat leidt tot veel onrust, onder meer bij de Nederlandse cryptobeurs Bitvavo, die door het debacle tot 280 miljoen euro kan verliezen. Tot enorme woede ook, zoals bij Cameron Winklevoss, medeoprichter van het Amerikaanse cryptohandelsbedrijf Gemini. Dat heeft voor 900 miljoen dollar geleend aan Genesis. Winklevoss eist het ontslag van Silbert als ceo van DCG, omdat die zou hebben gefraudeerd door te liegen over de financiële gezondheid van Genesis.

Silberts grootste bekommernis is nu om DCG zelf overeind te houden. Zakenblad Forbes zag het in december weinig rooskleurig in. ‘We schatten de waarde van de openstaande schulden en verplichtingen van DCG hoger dan de reële waarde van zijn bezittingen in de huidige marktomstandigheden.’ Een andere kopzorg voor Silbert is dat de Amerikaanse toezichthouder SEC heeft bekendgemaakt dat het Genesis vervolgt voor het overtreden van de effectenregels.

Koud persoon

In een recent gesprek met The Wall Street Journal bleef Silbert onversaagd. ‘We overleven dit, geen twijfelen aan. We hebben een fantastische business, geweldige investeringen en een formidabel team.’ Dat team telt wel steeds minder leden. De afgelopen maanden ontsloeg DCG eentiende van zijn personeel.

Volgens The Wall Street Journal voelt Silbert zich niet comfortabel bij smalltalk. Op zijn bureau staan drie schermen, waarop voortdurend Twitter en CNBC te zien zijn. Op vakantie sleept hij stapels boeken mee naar het zwembad van het hotel, zei zijn vrouw ooit. En hij brengt meestal zijn eigen lunch mee naar kantoor.

Ook volgens persbureau Bloomberg is Silbert geen bijster kleurrijk figuur. ‘Hij ziet eruit en gedraagt zich als een lid van het middenkader van een lokale bank.’ Die sector is goed gekozen, aangezien Silbert een voormalige zakenbankier is bij Houlihan Lokey, waar hij betrokken was bij de faillissementsprocedures van energiereus Enron en telecomconcern WorldCom.

Daar deed hij het idee op voor Restricted Stock Partners (later hernoemd naar SecondMarket), een marktplaats die hij in 2004 oprichtte voor het verhandelen van aandelen die werknemers voorwaardelijk zijn toegekend. Een voormalige personeelslid omschreef het bedrijf tegen Forbes als ‘een Silicon Valley-masterclass om bedrijven te hypen voor je ze effectief hebt gebouwd’. En over Silberts leiderschapsstijl: ‘Barry was een koud persoon. Hij maakte enkel oogcontact met de weinige hoge leidinggevenden waarmee hij in gesprek ging.’

Goede moed

Toen beursuitbater Nasdaq in 2015 SecondMarket voor een onbekend bedrag overnam, begon Silbert DCG met de opbrengsten ervan. De basis voor het imperium was echter al gelegd in 2012, toen hij voor ongeveer 175 duizend dollar aan bitcoins kocht, tegen 11 dollar per stuk. Toen Silbert drie jaar later DCG oprichtte, was een bitcoin 314 dollar waard. In 2021 piekte de prijs op meer dan 65 duizend dollar.

De ontwikkeling van Silberts persoonlijk vermogen illustreren de grote schommelingen die de cryptowereld typeren. Op de piek bedroeg het naar schatting 3 miljard dollar, vandaag zou dat volgens de Bloomberg Billionairs Index minder dan 700 miljoen dollar zijn.

‘Er wacht de sector hard werk om de geloofwaardigheid en reputatie te herstellen’, verklaarde Silbert onlangs nog op Twitter, ‘want die zijn verwoest door een golf van nooit geziene fraude en crimineel gedrag.’ Hij houdt in ieder geval goede moed. ‘Dit wordt een uitdagend jaar voor ons allemaal, maar ik blijft optimistisch.’ Misschien wordt het komend jaar dan toch niet het moeilijkste uit zijn leven.