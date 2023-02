Cryptobeurs Bitvavo beweert bijna al zijn geld terug te krijgen na principeakkoord met gigant DCG

Een reclame voor beleggen in cryptomunten via Bitvavo, in Rotterdam. Beeld ANP

Eerder deze week werd bekend dat de Amsterdamse cryptobeurs Bitvavo een principeakkoord had bereikt met Digital Currency Group (DCG), waardoor het 80 tot 100 procent van zijn geld terug zou krijgen. Bitvavo heeft vorig jaar voor 280 miljoen euro aan klantentegoeden uitgeleend aan een dochterbedrijf van DCG, Genesis. Daar is het geld al maanden bevroren, omdat Genesis op zijn beurt in de problemen was gekomen door de ondergang van weer een andere cryptobeurs, FTX. Die ging in november failliet.

Voor meer informatie was het wachten tot vrijdag, toen de bevoegde rechtbank in New York de zogeheten ‘termsheet’ vrijgaf. Definitief is het akkoord tussen DCG en de schuldeisers niet, aangezien het nog niet juridisch bindend is, en verdere aanpassingen mogelijk blijven. De verwachting is dat de rechtbank op zijn vroegst over een maand zijn finale goedkeuring uitspreekt. ‘In de komende weken volgt de verdere uitwerking, ondertekening en afhandeling binnen de Chapter 11 faillissementsprocedure’, meldt Bitvavo op zijn website.

Adder onder het gras

Het principeakkoord tussen DCG en diens schuldeisers schetst enkel de hoofdlijnen. Toch blijkt daaruit dat er een belangrijke adder onder het gras kan schuilgaan. De terugbetaling bestaat namelijk uit een combinatie van digitale valuta’s, contanten en preferente aandelen van DCG. Die laatste komen in beeld als de voorgenomen verkoop van bedrijfsonderdelen van DCG niet volstaat om de schulden te vereffenen, waar het alle schijn van heeft.

Preferente aandelen geven de houder voorrang bij de winstverdeling ten opzichte van de gewone aandeelhouders. Maar dan moet er uiteraard wel een winst zijn om te verdelen, en het is niet zeker of DCG dit alles overleeft. Daardoor rijst de vraag hoeveel die preferente aandelen echt waard zijn.

Het helpt verklaren waarom verschillende schuldeisers van Genesis ondertussen hun claims al hebben verkocht tegen kortingen die oplopen tot 75 procent. Als Bitvavo hetzelfde zou doen, moet het een verlies slikken van 210 miljoen euro.

Maximaal 56 miljoen verlies

Het bedrijf gaat er dus van uit minstens 80 procent van zijn lening te kunnen recupereren, wat neerkomt op een verlies van maximaal 56 miljoen euro. De drie oprichters van Bitvavo hebben toegezegd indien nodig ruim 100 miljoen van hun eigen geld in het bedrijf te pompen.

Toch kan de rekening ook veel hoger uitvallen. Toen half december bekend werd dat de grootste cryptobeurs van Nederland klantentegoeden had uitgeleend aan Genesis, werd een bedrag van 280 miljoen euro genoemd. Die lening gebeurde onder de vorm van crypto’s, waarvan de koersen sindsdien zijn opgeveerd.

De belangrijkste digitale munt, bitcoin, is in die periode met zo’n 40 procent in waarde gestegen. Het verschuldigde bedrag zou dan, uitgedrukt in euro's, in de richting gaan van de 390 miljoen euro. Dat is dan het bedrag dat Bitvavo zou moeten terugbetalen aan zijn klanten, wier tegoeden zijn uitgeleend. Het bedrijf heeft zich namelijk garant gesteld voor het uitstaande bedrag, en daarmee het risico van zijn klanten overgenomen.

In werkelijkheid is er evenwel geen gevaar voor een oplopende rekening door koersstijgingen van crypto's, klinkt het bij Bitvavo. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen eventuele koersrisico’s al afgedekt.