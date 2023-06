Cryptobeurs Binance verlaat Nederland, voelt zich gedwarsboomd door DNB. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Om in Nederland cryptowisseldiensten en bewaarportemonnees aan te mogen bieden, zijn cryptobedrijven sinds 2020 wettelijk verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Daarvoor moeten ze onder meer aantonen dat ze voldoen aan de Europese richtlijnen tegen het witwassen van geld.

Binance heeft die aanvraag destijds niet gedaan, omdat het stelde zich niet expliciet op de Nederlandse cryptobelegger te richten, en dus ook niet onder het toezicht van DNB zou moeten vallen.

Die mening deelde de toezichthouder niet. In 2021 kreeg Binance al een waarschuwing dat het illegaal cryptodiensten aanbood in Nederland, een jaar later legde DNB het bedrijf om die reden een boete op van ruim 3,3 miljoen euro. Binance diende alsnog een aanvraag tot registratie in, maar dat is dus niet gelukt.

‘Hoewel Binance verschillende alternatieve wegen heeft onderzocht om zijn Nederlandse klanten te bedienen in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving, heeft dat op dit ogenblik helaas niet geleid tot een registratie’, zo meldt het bedrijf op zijn website. ‘Binance zal blijven streven naar het verkrijgen van vergunningen om onze producten en diensten aan gebruikers in Nederland aan te bieden.’

Het besluit is opmerkelijk, omdat Binance ook actief is in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de wettelijke registratie wel is gelukt. Een mogelijke verklaring is dat EU-landen zelf mogen invullen hoe ze de Europese anti-witwasrichtlijn uit 2018 invullen voor de registratie van cryptobedrijven, en dat DNB dus strenger is dan zijn vakbroeders. DNB stelt dat de toezichthouder vanwege zijn geheimhoudingsplicht geen toelichting kan geven.

Binance is de na Bitvavo populairste cryptobeurs van de Nederlandse markt. Voorlopig althans. Als volgend jaar de nieuwe Europese cryptoregelgeving MiCA in werking treedt, kan Binance waarschijnlijk zonder problemen opnieuw in Nederland actief worden. Dan zou de registratie in één Europese lidstaat volstaan om als cryptobedrijf in de hele Europese Unie diensten aan te bieden.

Binance komt in meerdere landen in de knel. Onlangs klaagde de in de Verenigde Staten toezichthouder SEC de cryptobeurs aan voor het overtreden van Amerikaanse effectenregels. Er zouden onder meer investeerdersbeschermingsregels zijn overtreden door ongeregistreerde financiële markten uit te baten, handelscontroles verdoezeld, en ongeregistreerde effecten verkocht.