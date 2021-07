Credit Suisse betaalt smartengeld in spionageschandaal

Iqbal Khan Beeld REUTERS

De affaire begon nadat Khan zijn toenmalige werkgever Credit Suisse in 2019 verruilde voor diens grote concurrent, UBS. Niet lang na zijn overstap zag Khan tijdens het winkelen met zijn vrouw dat hij werd geschaduwd, in de binnenstad van Zürich.

Die ontdekking leidde tot een achtervolging te voet en per auto, waarna Khan naar eigen zeggen slaags raakte met drie achtervolgers achter het gebouw van de Zwitserse Nationale Bank. De achtervolgers bleken privédetectives van het bedrijf Investigo, ingehuurd door Credit Suisse. De bank vreesde dat Khan bezig was klanten en bankiers van Credit Suisse naar UBS weg te lokken.

Het ‘spionageschandaal’ hield de gemoederen flink bezig in de gesloten Zwitserse bankierswereld, en leidde uiteindelijk tot het aftreden van de ceo van Credit Suisse, Tidjane Thiam. Dat gold ook voor de Chief Operating Officer en de baas van de afdeling Veiligheid van de bank. Een veiligheidsexpert die voor Credit Suisse de observatie-operatie organiseerde, pleegde zelfmoord.

Volgens Credit Suisse is nu een schikking getroffen met zowel Khan en zijn echtgenote als met detectivebedrijf Investigo. ‘Alle betrokken partijen hebben met de schikking ingestemd’ aldus Credit Suisse. ‘Deze zaak is nu afgesloten.’

De hoogte van de schadevergoeding is niet bekend gemaakt.

Khan zorgt intussen voor rooskleurige cijfers bij zijn nieuwe werkgever UBS, waar hij ook verantwoordelijk is voor vermogensbeheer. Die afdeling boekte in het tweede kwartaal van 2021 een operationele winst van omgerekend 1,10 miljard euro. Dat is 47 procent meer dan in dezelfde periode van 2020, hoewel dat een door corona een slecht kwartaal was.