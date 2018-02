CPB waarschuwt: eenverdiener gaat relatief steeds meer belasting betalen, tweeverdieners minder

Met arbeidskortingen en een verhoging van de kinderopvangtoeslag heeft de overheid jarenlang mensen gestimuleerd te gaan werken, terwijl niet-werken onaantrekkelijker is gemaakt door bijvoorbeeld de 'aanrechtsubsidie' af te bouwen. Dit is een belastingkorting van maximaal 2.254 euro per jaar die een niet-werkende man of vrouw kan overdragen aan de werkende partner.



Volgens het CPB heeft het overheidsbeleid geleid tot een toename van het aantal tweeverdieners en het aandeel economisch zelfstandige vrouwen. Maar het resulteert ook in een steeds groter wordend verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Dat is de mate waarin belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. Voor tweeverdieners neemt die druk jaarlijks af, maar bij eenverdieners loopt hij op.

Een eenverdiener gaat relatief steeds meer belasting betalen, een tweeverdiener juist minder