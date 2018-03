CPB geeft economie een stralend rapport, met enkele kleine waarschuwingen

Pensioenen

In 2020 moeten pensioenfondsen er goed voor staan

De voorspellingen van het planbureau bevatten ook goed nieuws voor gepensioneerden. De zogenoemde lange rente, voor leningen met een looptijd van tien jaar of langer, zit sinds het dieptepunt van 2016 in de lift. Toen was die rente 0,3 procent, nu 0,5 procent en volgend jaar naar verwachting 0,9.



Pensioenfondsen berekenen hun financiële positie mede op basis van die rente. Stijgt deze iets, ook al is het de 'lange rente', dan staan de fondsen er snel iets beter voor. Dat is belangrijk met 2020 in het vooruitzicht. In dat jaar moeten pensioenfondsen er goed voor staan, anders dreigen kortingen op de pensioenen. Als de rente echt stijgt, vermindert die dreiging.