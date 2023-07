CPB-directeur Pieter ‘Puntmuts’ Hasekamp breekt een lans voor goed beleid

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp sprak deze week, in een lezing georganiseerd door het weekblad EW, over kabouters en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Ook niet in deze krant, waarin hem zelfs trumpiaanse denkbeelden werden aangewreven.

Laten we kijken wat Hasekamp, de belangrijkste adviseur van het kabinet in economische aangelegenheden, te zeggen had – óók, maar niet alleen over kabouters.

Hasekamp analyseert in zijn lezing de stand van de Nederlandse economie en een aantal grote beleidsproblemen. Zijn overkoepelende boodschap aan Den Haag is dat ‘het Nederlandse beleid baat (zou) hebben bij matiging en keuze voor kwaliteit. Matiging in het stapelen van politieke ambities, die vaak met elkaar strijdig zijn. Matiging in overheidsbemoeienis en detailregulering, Maar dan ook (…) matiging in subsidies voor bedrijven en matiging in het luisteren naar lobby.’

Hasekamp constateert (zoals we op deze plek vaker hebben gedaan): ‘We lijken onmachtig om noodzakelijke keuzes te maken. En daarmee schuiven we een rekening naar de toekomst.’ Talloze grote vraagstukken vragen om een oplossing, maar de politiek komt dezer dagen weinig verder dan de portemonnee trekken in wat Hasekamp een ‘compensatiesamenleving’ noemt.

Hoe kan het beter? Hasekamp geeft voorbeelden op drie terreinen: verdienen, verduurzamen, verdelen.

Verdienen. Wat werkt volgens Hasekamp niet als je wilt dat in Nederland de komende jaren goede inkomens worden verdiend? Volop inzetten op ‘strategische autonomie’ van Nederland. Dat zou een ‘heel dure vergissing’ zijn. En migratie als oplossing voor arbeidsmarktkrapte werkt evenmin. Wat wel werkt, is investeren in het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Door de overheid en door het bedrijfsleven. Dus: investeren en innoveren. Nederland ‘moet het uiteindelijk niet hebben van goedkope arbeid maar van goede arbeid’. Zo is dat.

In zijn lezing doet Hasekamp goedbeschouwd zo niets meer of minder dan nog eens uitleggen hoe economische groei werkt. Het was grappig om deze week te lezen dat brievenschrijvers en columnisten zich hierover boos maken.

Maar nóg bozer waren mensen over het tweede onderwerp, verduurzamen. Hasekamp schetst een keuze tussen twee beleidslijnen. De eerste: (door de overheid afgedwongen) krimp van de economie. De tweede: groene groei. De eerste lijn typeert hij als ‘een soort kaboutersocialisme, waarin een autoritaire overheid gaat voorschrijven welke auto je wel en welke je niet mag rijden’. Dit zou niet werken omdat ‘het ingaat tegen de fundamentele behoefte van de mens om het eigen bestaan te verbeteren en zelf keuzes te maken’.

Dit was niet alleen denigrerend, maar ook inhoudelijk niet zo sterk. Je kunt bijvoorbeeld best (althans in theorie) alle mensen een koolstofbudget geven en ze zelf laten besluiten hoe ze dit willen besteden, en via dat totale budget tegelijkertijd sturen op krimp van de koolstofuitstoot. En met het verhogen van belastingtarieven kun je inkomensgroei afremmen.

Dat doet er niets aan af dat ik met Hasekamp zogeheten ‘degrowth’, krimp dus, een slecht idee vind – vooralsnog in elk geval. Inkomensgroei is behulpzaam bij investeringen in verduurzaming (zoals bijvoorbeeld die in het elektriciteitsnetwerk), en inkomensgroei kan voor de inkomensverdeling worden gebruikt zodat armere mensen meer te besteden hebben zonder dat rijkere erop achteruit hoeven gaan. Ik zie niet hoe deze investeringen en herverdeling in een krimpwereld hun beslag moeten krijgen.

Trumpiaans? Geen idee waar dat vandaan komt. Het komt me voor dat Hasekamp een prima verhaal hield – met één jammerlijke uitglijder.