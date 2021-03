Coronacrisis of niet, gemiddelde Nederlander steeds rijker

Gesloten horeca in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Dat is des te opmerkelijker gezien de enorme krimp van de Nederlandse economie. Die bedroeg 3,7 procent, blijkt uit nieuwe ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De coronacrisis heeft ook een gapend gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het CBS was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 34 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een overschot van 14 miljard euro.

Recordstijging lonen

De voornaamste reden dat de burger er vooralsnog wél op vooruitgaat, is het salaris. De cao-lonen stegen gemiddeld 3 procent. Dat is de sterkste toename in twaalf jaar tijd. Rekening houdend met inflatie was het zelfs 34 jaar geleden dat werknemers zo’n forse plus zagen.

Veel collectieve arbeidsovereenkomsten zijn nog voor de lockdowns afgesloten, toen de economie floreerde. Zelfstandigen hadden het daarentegen moeilijker. Zij zagen voor het eerst sinds de kredietcrisis hun aantal gewerkte uren teruglopen.

Minder op vakantie

Het feest voor de werknemers is waarschijnlijk van korte duur. Zodra de omvangrijke steunpakketten van de overheid aflopen, zullen naar verwachting meer bedrijven failliet gaan en stijgt de werkloosheid in een hogere versnelling. Dat ondergraaft de onderhandelingspositie van werknemers en hun vakbonden. Nu al willen sommige werkgevers, zoals ING, vasthouden aan de nullijn.

Overigens kon de Nederlander in 2020 weinig doen met zijn toegenomen welvaart. Door de lockdown gaven mensen minder geld uit aan verre vakanties, restaurants of theaterbezoeken. Het geld dat zij overhielden, parkeerden ze massaal op de bank. Huishoudens spaarden in crisisjaar 2020 bijna een kwart van hun inkomen. Een jaar eerder was dat nog bijna 17 procent.