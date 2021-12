Corona wordt door werkgevers misbruikt om de lasten bij werknemers te leggen

Niet de aandeelhouders, maar de werknemers moeten het bedrijfsrisico lopen. Dit is eigenlijk het voorstel van de werkgevers die in goede tijden best wel loonsverhogingen willen geven als de werknemers die in slechte tijden weer inleveren. Zo kan tenminste de winst en ook het dividend aan de aandeelhouders constant worden gehouden. En kan er, uiteraard, voor worden gezorgd dat de levensduur van bedrijven wordt verlengd.

Tot nu toe zijn de aandeelhouders altijd verstrekkers van het risicokapitaal geweest. Daarvoor krijgen zij ook een hoger rendement. Als de conjunctuur tegenzit of een bedrijf aan het einde van zijn levenscyclus komt en niet weet te innoveren, zien zij de waarde van de aandelen dalen. Ook een miskleun van het management – een verkeerde calculatie voor een order, een mislukte overname of fusie – kan de winst doen kelderen. Dan hebben de aandeelhouders, die ten slotte de commissarissen benoemen, de mogelijkheid de hoogste bazen te laten ontslaan. Werknemers hebben geen macht. Nou ja, ze hebben een klein beetje inspraak via de ondernemingsraad die adviezen mag geven, maar zijn voor de rest slechts loonslaven.

Ook in het nieuwe werkgeversvoorstel krijgen werknemers niet meer macht. Maar zij moeten wel inleveren als het slecht gaat. Noem het risico-arbeid. Dat zou betekenen dat banken amper nog hypotheken durven te verstrekken aan mensen in loondienst, want er is geen zekerheid dat ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen wegens het gevaar van loonsverlaging. Wie nu net rond komt van zijn salaris, kan in een minder jaar van het bedrijf zijn of haar huur of gasrekening niet meer betalen. Het is kortom een 19de-eeuws voorstel, waarmee anderhalve eeuw arbeidersstrijd ongedaan wordt gemaakt. In de flexibele schil huist ook een flexibele inhoud.

De werkgevers zijn bang dat de vakbonden met hoge looneisen komen als volgend jaar talrijke cao’s moeten worden vernieuwd. Gezien de personeelskrapte in veel sectoren kunnen de vakbonden hoog van de toren blazen. En daar hebben ze ook reden toe. De huidige inflatie ondergraaft de koopkracht. De afgelopen jaren hebben mensen niet of nauwelijks verhoging gekregen, terwijl de winsten steeds zijn gestegen. Zelfs DNB-president Klaas Knot en premier Mark Rutte hebben de werkgevers opgeroepen iets aan de lonen te doen. En daarbij bedoelden ze niet alleen een verhoging als de werkgever zelf de winst voldoende vindt.

Wat de werkgevers nu voorstellen kent internationaal geen precedent. De werkgevers gebruiken de pandemie als excuus. Daardoor weten ze niet wat de toekomst brengt. Maar juist in Nederland zijn er voor werkgevers riante compensatieregelingen bij omzetverlies als gevolg van corona. Het voortbestaan van bedrijven is nog nooit zo zeker geweest als sinds het uitbreken van de pandemie. Nederland zou het laatste land moeten zijn om met winstafhankelijke arbeidsvoorwaardenregelingen te komen.

Corona wordt door de werkgevers misbruikt om de lasten bij de factor arbeid te leggen en de lusten bij de factor kapitaal. Het is cynisch als ze zo een slaatje slaan uit de pandemie.