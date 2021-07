Corona in de horeca: het café kan weer open, maar wie tapt het bier?

Eigenaar Jacob-Jan Groeneweg (links) en bedrijfsleider Jaïr Stellingwerf in Het Feest in Groningen. Het nachtcafé is gesloten omdat een deel van de werknemers met corona is besmet. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Een pizzabezorger rijdt op zijn scooter door de uitgestorven Peperstraat. Bij de poolcafés en clubs die hij passeert, blijft het donker achter de ruiten: deze woensdagavond is er niemand om shotjes in te schenken. Door de afwezigheid van dreunende muziek en dronken kreten heerst een doodse stilte in de Peperstraat, gewoonlijk het bruisende middelpunt van het Groningse uitgaansgebied.

Een van de cafés die hier de deuren heeft moeten sluiten door de nieuwe coronagolf is Het Feest. ‘Vorige week woensdag, toen wij open zouden gaan, stroomden de positieve testuitslagen van personeel bij mij binnen’, zegt bedrijfsleider Jaïr Stellingwerf. Het Feest kon niet anders dan sluiten, tot grote frustratie van eigenaar Jacob-Jan Groeneweg. Het feestcafé was pas sinds 27 juni weer open, na maanden gesloten te zijn geweest. ‘Het is een gebed zonder einde’, zegt Groeneweg, terwijl hij vermoeid met zijn handen over zijn gezicht wrijft. Dalende besmettingen, versoepelingen, stijgende besmettingen, en iedereen zit weer thuis.

Quarantaine

Sinds de heropening begin deze zomer kampt de horeca met een personeelstekort. Nu is daar nog een probleem bijgekomen: de oplopende besmettingen onder jongeren. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ontvangt vanuit het hele land signalen dat cafés en restaurants weer moeten sluiten omdat hun – vaak jonge – personeel in quarantaine zit.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er sinds maart vorig jaar minstens 100 duizend horecamedewerkers gestopt en stonden er halverwege mei dit jaar bijna 14 duizend vacatures open. Uit onderzoek van KHN blijkt dat bijna 60 procent van de horecaondernemers minder personeel in dienst heeft dan voor de uitbraak van corona – een gemiddelde afname van ruim 40 procent. Voor de gehele bedrijfstak betekent dit dat er bijna een kwart minder personeel in de horeca werkt.

The Streetfood Club in Utrecht die moest sluiten vanwege coronabesmettingen bij het personeel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Te snel versoepeld

Wes Schreutelkamp, eigenaar van restaurant Streetfood Club in Utrecht, heeft net als veel van zijn collega-ondernemers zijn restaurant uit voorzorg gesloten vanwege besmettingen onder personeel. Schreutelkamp legt de schuld voor de stijgende besmettingen bij de overheid, die volgens hem veel te snel versoepelingen heeft doorgevoerd.

Schreutelkamp: ‘De overheid ging opeens van nul naar honderd en gooide de nachtclubs weer open. Ons personeel bestaat voor 90 procent uit 18- tot 25-jarigen, die hoorden van Hugo de Jonge dat ze met het Janssen-vaccin dezelfde avond nog konden gaan stappen. Het was onvermijdelijk dat sommigen daardoor besmet zouden raken.’

Hoewel de hoeveelheid besmettingen onder het personeel zelf tot nu toe meevalt, wil Schreutelkamp geen risico’s nemen. ‘De jonge mensen die bij ons werken, hebben soms wel tien huisgenoten die ook uitgaan en hen kunnen besmetten.’ Voor gezonde werknemers levert het uitvallen van collega’s door een coronabesmetting een te hoge werkdruk op. ‘We hebben al zo’n 20 procent minder personeel dan we nodig hebben, waardoor iedereen harder moet werken. Dat houden ze misschien een dag of twee achter elkaar vol, maar daarna wordt het te veel.’ Schreutelkamp wil zijn restaurant pas weer openen als zijn werknemers goeddeels gevaccineerd zijn.

Stof op de discobal

De Groningse ondernemer Groeneweg wil niet zo lang wachten met heropenen en vindt dat er te heftig gereageerd wordt op besmettingscijfers onder jongeren en horecapersoneel. ‘Zolang de overheid naar besmettingen kijkt in plaats van ic-opnames, kunnen we voor altijd dicht blijven. Je kunt ook in de supermarkt of thuis door een huisgenoot besmet raken.’ Zijn bedrijfsleider valt hem bij. ‘Als mensen met elk hoestje naar de GGD rennen, wordt het lastig.’ Intussen verzamelt het stof zich op de zilveren discobal die tussen de twee houten bars in het feestcafé hangt.

Jan Kuiper, eigenaar van restaurant Goesting in Deventer, sluit zijn zaak al voor de tweede keer in twee weken. Eerst was Goesting een paar dagen gesloten omdat een medewerker besmet bleek te zijn, een week later kwam een tweede besmetting. ‘Nu er twee mensen uit de roulatie zijn, kan ons restaurant niet goed meer draaien’, zegt Kuiper. Hij had kortgeleden twee extra koks aangenomen, waardoor hij geen last meer had van een tekort aan personeel, maar de oplopende besmettingen onder jongeren hebben het probleem teruggebracht.

Sociale onrust

Ongeveer de helft van Kuipers personeel bestaat uit jongeren, die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Op zijn grote buitenterras lopen werknemers weinig risico, maar binnen in de zaak raken vaker personeelsleden besmet. Ook hij verwijt de overheid dat er te snel versoepeld is. ‘De sociale onrust werd zo hoog dat de overheid dacht: we laten de horeca maar opengaan om het volk te geven wat het wil. Nu moeten wij telkens open, dicht, dan weer open, dan weer dicht. Met die versoepelingen hadden ze beter een maand kunnen wachten.’

Voor nachthoreca als Het Feest is een terras geen optie. Tot groot verdriet van de eigenaar. ‘Ik vind het moeilijk om overdag volle terrassen te zien’, zegt Groeneweg. ‘Voor ons zou het een te grote investering zijn om over te openen. Dat durf ik nu niet meer.’ Drie blonde studentes in leren jacks lopen langs Het Feest en kijken naar binnen door de met sterren beplakte ruit. Hier kunnen ze voorlopig geen wilde avond beleven.