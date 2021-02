Corona duwt Shell diep in het rood: duizelingwekkende 22 miljard dollar verlies

Het logo van Shell. In 2020 leed het bedrijf een verlies van 21,7 miljard dollar als gevolg van coronacrisis. Beeld REUTERS

De rode cijfers zijn voornamelijk veroorzaakt door de covidpandemie, waardoor de vraag naar olie wereldwijd sterk is gedaald.Opmerkelijk is dat ook in het laatste kwartaal verlies werd geleden, ondanks aantrekkende economische activiteiten.

Door de enorme terugval in de vraag naar olie en oplopende verliezen, zag Shell zich vorig jaar al genoodzaakt het dividend te verlagen. Dat was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook worden wereldwijd zevenduizend tot negenduizend banen geschrapt. Het olieconcern kondigde donderdag wel aan dat het dividend in het eerste kwartaal weer zal worden verhoogd, met 4 procent.

Topman Ben van Beurden sprak in een schriftelijke toelichting van een ‘buitengewoon jaar’ waarin het bedrijf ‘harde maar besluitvaardige maatregelen’ heeft genomen.

De covidpandemie betekende dat 2020 ook voor de olie-industrie een rampjaar werd. Door vliegbeperkingen, stilvallende fabrieken en automobilisten die thuis bleven, zakte de vraag naar olie in. Dat leidde vorig voorjaar zelfs korte tijd tot een negatieve olieprijs voor termijncontracten, iets wat nooit eerder was gebeurd.

Eerder deze week meldden de oliereuzen BP (5,7 miljard dollar) en ExxonMobil (22 miljard) ook recordverliezen.