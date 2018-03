Consumentenbond sleept Samsung voor de rechter vanwege tekort aan software-updates

Samsung vindt het langere tijd verplicht updaten van smartphones 'onverstandig', is te lezen in de vier pagina's lange toelichting voor de media. De fabrikant wil het daarom bij de gegarandeerde ondersteuningsperiode van twee jaar na introductiedatum houden, met ruimte om bepaalde (veelal duurdere) telefoons langer te updaten. Of de rechter daarin meegaat, zal moeten blijken. Wijkman vermoedt van wel, omdat Samsung van alle Android-aanbieders nog 'het beste jongetje van de klas' is en een smartphone na twee jaar softwareondersteuning nog een aantal jaar prima te gebruiken is.



Een kort geding dat de Consumentenbond in 2016 over dezelfde kwestie tegen Samsung aanspande, werd door de rechter verworpen. De bond begon daarop een bodemprocedure die maandag in de rechtbank behandeld wordt.