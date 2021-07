Consumentenbond: internet is in Nederland te duur

Beeld ANP XTRA

Nederland staat bekend om zijn goede internet-infrastructuur, maar als het aan de Consumentenbond ligt vanaf nu ook om zijn hoge abonnementsprijzen. Gemiddeld kost een internet only-abonnement van minimaal 100 Mbps en een looptijd van minimaal twee jaar hier 42 euro per maand.

Uitschieters naar boven zijn 47,65 euro en 46,75 euro bij respectievelijk XS4ALL en Solcon. Het goedkoopst is volgens de Consumentenbond het internetabonnement van Budget: 29 euro per maand. Deze provider maakt gebruik van het netwerk van KPN.

In België zijn de gemiddelde prijzen nog hoger: gemiddeld 48 euro. In de landen om ons heen zijn consumenten echter veel voordeliger uit, blijkt uit een vergelijkend onderzoek in acht landen door het Belgische Test Aankoop. Vooral in Spanje, Portugal en Frankrijk zijn internetters veel goedkoper uit. In deze landen kost een internetabonnement gemiddeld rond de 27 euro. Maar ook Duitsers zijn met 33 euro nog altijd spekkoper in vergelijking met Nederlanders en Belgen.

Combipakketten

Veel consumenten nemen combinatiepakketten bij hun provider af, waarbij ze niet alleen internet krijgen, maar ook vaste telefonie, televisie en soms ook hun mobiele abonnement. Zo’n alles-in-1-pakket is voordeliger dan losse abonnementen. Ook hier betalen Belgen en Nederlanders weer veel meer dan hun Europese buren.

Voor de combinatie internet, tv en vaste telefonie zijn Nederlanders gemiddeld 72 euro per maand kwijt. Dat is meer dan twee keer zoveel als in Frankrijk, waar zo’n abonnement door de bank genomen slechts 30 euro kost.

Steeds duurder

De Consumentenbond waarschuwt dat internet steeds duurder wordt. ‘KPN en Ziggo hebben het netwerk grotendeels in handen, dus zij beheersen zo’n beetje de markt. Echte concurrentie is er veel te weinig. En dat is slecht voor consumenten’, stelt directeur Sandra Molenaar.

Inderdaad verhogen de aanbieders ieder jaar hun prijzen, wat overigens ook vergezeld gaat van steeds hogere snelheden. Zowel KPN als Ziggo investeert fors in zijn netwerk. Zo denkt Ziggo volgend jaar al zijn 7,3 miljoen klanten toegang te hebben gegeven tot zijn zogenoemde gigabit-netwerk. Hiermee zijn in theorie downloadsnelheden van 1 Gbps mogelijk. En hiermee is de rek er nog niet uit. Door slimmere en efficiënter software worden nu bij tests al snelheden gehaald van 5 tot 10 gigabit per seconde.

Glasvezel

KPN op zijn beurt is de laatste jaren met een inhaalslag bezig door het verouderde kopernetwerk te vervangen door het veel snellere glasvezel. Dat ging naar de zin van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet snel genoeg, maar in maart kondigde KPN aan het tempo van de verglazing te gaan versnellen. Samen met pensioenfonds ABP investeert KPN 1 miljard euro extra in de aanleg van een glasvezelnetwerk voor razendsnel internet. Hierdoor krijgen 900 duizend aansluitingen eerder hun glasvezel.

Bij VodafoneZiggo bestaat bijna het hele netwerk al uit glasvezel, met uitzondering van het laatste stukje tot het huis van de consument. Dat is nog altijd ouderwets coax.