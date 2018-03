Consumentenbond geeft fiscale kennis Belastingtelefoon voor zesde opeenvolgende keer een onvoldoende

Voor het onderzoek stelde de Consumentenbond vijf vragen over actuele en veel voorkomende fiscale onduidelijkheden op. Een groep 'Mystery-onderzoekers' legde deze vragen gedurende de onderzoeksperiode aan Belastingtelefoonmedewerkers voor. Deze gesprekken, vijftig in totaal, vonden op verschillende dagen en tijdstippen plaats. Het resultaat: de antwoorden van de hulpdienstmedewerkers waren in minder dan de helft van de gevallen 'goed'. Op twee van de vijf vragen werd zelfs nooit een correct antwoord gegeven.



'Om te kijken of de beloofde verbeteringen van de staatssecretaris doorgekomen zijn, hebben we drie vragen uit vorige onderzoeken letterlijk herhaald', licht woordvoerder Joyce Donat toe. 'Onze vraag over het recht op alleenstaande-ouderenkorting, bijvoorbeeld. Daar ging - en gaat - het eigenlijk in alle gevallen fout omdat er niet goed doorgevraagd wordt. Dat is heel zorgelijk.' Belastingplichtigen kunnen hierdoor tot 876 euro korting mislopen.

De antwoorden van de hulpdienstmedewerkers waren in minder dan de helft van de gevallen 'goed'