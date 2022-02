Consumenten betalen gemiddeld 42 procent meer voor hun betaalrekening dan vijf jaar geleden

Ook bij ING is de prijs van een basispakket fors gestegen. Beeld ANP

‘Banken zeggen te kampen met stijgende kosten. Aan de andere kant hebben ze de laatste jaren best veel winst gemaakt, dus je kunt je afvragen of die prijsstijging gerechtvaardigd is’, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Bij Rabobank betalen klanten na een stijging van 73 procent nu 27 euro per jaar voor een basispakket. Klanten van ING betalen nu 28,20 euro in plaats van 17,40 euro vijf jaar geleden. ‘We vinden dat een veilig en gemakkelijk betaalsysteem voor iedereen bereikbaar moet zijn’, zegt woordvoerder Aram Goudsmit. ‘Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat iedereen die een betaalpakket heeft, evenredig bijdraagt aan de kosten.’

‘Marktconforme prijs’

De prijzen van de betaalrekening van ABN Amro fluctueren al jaren. Momenteel bedragen ze 1,95 euro per maand. In 2016 was dit 3,25 euro, tegenover 2,75 euro in 2008. ‘Dat hangt af van meerdere factoren zoals kosten voor digitalisering, de bankieren-app en veiligheid. We hebben een marktconforme prijs’, zegt Hans Sjouke Koopal, woordvoerder van de bank.

De enige bank die de prijzen de laatste vijf jaar niet verhoogde voor particulieren was Knab. Voor een vaste prijs van 5 euro per maand sluiten particuliere klanten daar een betaalrekening af met een alles-in-één-beleid. Zij krijgen geen extra kosten voor betaalverzoekjes of verloren betaalpassen. Bij het bepalen van deze prijs kijkt Knab naar de kosten en opbrengsten van de bank. Tot nu toe was er nog geen reden voor een prijsverhoging. ‘Daar hebben we bij de oprichting al voor gekozen omdat we kiezen voor duidelijkheid vooraf in plaats van verrassingen achteraf’, zegt Anna Ruth Groen van Knab. Voor zakelijke klanten van Knab zijn er wel prijsstijgingen. ‘Vooral vanwege het monitoren van de geldstromen van hun bedrijven’, zegt Groen.

Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat vooral klanten van Rabobank, ING en ABN Amro ontevreden zijn over de prijzen. Ondanks die ontevredenheid, stappen veel klanten nog niet over naar een andere bank. Uit de enquête blijkt dat de panelleden onder meer het idee hebben dat het aanbod bij alle banken hetzelfde is.