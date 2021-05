Consument moet op PlayStation 5 wachten tot sint-juttemis (dat is ergens in 2022)

Deze Amerikaanse gamer heeft beet: na lang wachten is de Playstation 5 binnen. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Sony heeft analisten laten weten dat consumenten rekening moeten houden met een tekort aan exemplaren van de PlayStation 5 dat tot volgend jaar kan voortduren. Eerder hadden de Japanners al laten weten dat de spelcomputer schaars zou zijn tot in deze zomer.

Analisten die uit de school klapten tegenover persbureau Bloomberg zeggen dat Sony groot tekort aan onderdelen heeft. ‘Ik denk dat de vraag niet afneemt en dat we die niet zullen kunnen bijbenen, zelfs niet als we er in slagen om de hand te leggen op meer componenten en we meer PlayStations 5 produceren’, citeert Bloomberg Hiroki Totoki, de financieel directeur Sony.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers vorige maand onthulde Sony dat het sinds november vorig jaar toen de spelcomputer werd geïntroduceerd, 7,8 miljoen exemplaren heeft verkocht. Aan het einde van zijn huidige gebroken boekjaar, volgend jaar 31 maart, hoopt het concern er 14,8 miljoen te hebben afgeleverd. Dat is minder dan de 22,3 miljoen stuks die Sony van de PlayStation 4 in het eerste jaar na de introductie verkocht.

Dat betekent niet alleen dat Sony’s kosten oplopen door een tekort aan consoles. De meeste spelcomputers worden in het begin tegen kostprijs of zelfs met een licht verlies verkocht. Dat verlies loopt terug naarmate de PlayStation langer in productie is en de prijs van componenten zakt.

De echte winst moet komen uit de verkoop van games. Als die markt klein blijft doordat consumenten geen PlayStations kunnen kopen, lijdt niet alleen Sony daaronder, maar ook de uitgevers en studio’s die met games op een potentieel grotere markt mikken.