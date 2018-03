Consument keert zich af van de dieselauto, Toyota stopt met verkoop in Europa

Problemen stapelen zich op

Analisten denken dat de omslag voor veel merken te laat komt en vrezen dat de CO2-boetes een recessie in de Europese auto-industrie zullen veroorzaken

Nu consumenten en lokale politici de dieselmotor de rug toekeren, stapelen de problemen zich op voor de Europese automakers. Niet alleen dreigen ze hun investeringen in dieselmotoren te verliezen, Brussel zwaait met forse boetes als autobouwers straks de norm voor de uitstoot van kooldioxide (CO2) niet halen. Diesel was een belangrijke troef in het klimaatdebat: per gereden kilometer ligt de uitstoot van kooldioxide ongeveer 20 procent lager dan in een vergelijkbaar benzinemodel. De weg naar Parijs (waar in 2015 het klimaatverdrag werd gesloten) wordt afgelegd in een diesel, zeiden Duitse autofabrikanten maar wat graag. Ze hebben deels gelijk: nu de Europeaan weer vaker een bezineauto koopt, stijgt voor het eerst sinds jaren de CO2-uitstoot door auto's.



Dit is een probleem. Vanaf 2021 mogen auto's van een merk gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat is veel lager dan de 118 gram die nu nog geldt. Door hun benzinemodellen een beetje zuiniger te maken. bijvoorbeeld door wat hybrides in de mix te gooien, wat volledig elektrische auto's toe te voegen en door vooral veel diesels te verkopen, dachten fabrikanten de nieuwe norm te halen. Dit plan dreigt nu in het water te vallen en Brusselse boetes hangen als een donkere roetwolk boven de bedrijfswinsten.



Autofabrikanten zien dit in en zetten daarom in op elektrificatie. VW probeert daarnaast zijn benzinemodellen razendsnel om te bouwen naar hybrides. Ook Franse bedrijven als Renault en PSA (Citroën, Peugeot en Opel) werken hieraan. Maar het is de vraag of ze op tijd zijn. De Fransen zullen vermoedelijk pas rond 2022 klaar zijn met hun hybrides, en ook de Duitsers lopen bepaald niet voorop. Analisten denken dat de omslag voor veel merken te laat komt en vrezen dat de CO2-boetes een recessie in de Europese auto-industrie zullen veroorzaken.