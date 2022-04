Consument is met plantaardig alternatief voor dierlijk product vaak al goedkoper uit

Vegetarische hamburgers. Beeld Bart Maat / ANP

De goedkoopste merken sojamelk, plantaardige kaas, gehakt, schnitzels en shoarma zijn goedkoper dan de goedkoopste dierlijke versies van die producten. Dat blijkt uit onderzoek van supermarktonderzoeker Questionmark in opdracht van stichting ProVeg Nederland, die plantaardig eten promoot. De oorzaak is over het algemeen de prijsstijging van dierlijke producten, maar sommige plantaardige producten zijn afgelopen jaren ook goedkoper geworden.

De helft van de plantaardige vervangers valt binnen dezelfde ‘prijsrange’ als de dierlijke tegenhanger, of is goedkoper. Bijvoorbeeld: de goedkoopste plantaardige mayonaise kost minder dan de duurste eiermayonaise. De consument kan vaak dus zonder dieper in de buidel te tasten dierlijke producten links laten liggen. Maar, blijkt uit het onderzoek, de andere helft van de plantaardige producten is duurder.

‘Plantaardige producten zijn geen gemeengoed’, zegt emeritus hoogleraar voedseltechnologie Tiny van Boekel van de Wageningen Universiteit. Naast prijsverschillen speelt ook de macht der gewoonte een rol, zegt Van Boekel. ‘Men wil ze best proberen, maar niet dagelijks op het menu zetten. Maar als de prijs daalt en de kwaliteit blijft stijgen, worden plantaardige producten op termijn vanzelf gangbaarder.’

Marges

Het verschil tussen dierlijke producten en plantaardige alternatieven kan in de toekomst nog kleiner worden. Supermarkten hanteren marges van rond de 8 procent voor vleesproducten, terwijl ze op plantaardige producten tussen de 35 en 50 procent rekenen. ‘Waarschijnlijk daalt de prijs op termijn, maar dat hangt af van de manier waarop de voedselmarkt zich ontwikkelt’, aldus Van Boekel.

De oorlog in Oekraïne verstoort de internationale voedselhandel, en dus zullen tekorten optreden. De impact daarvan op de prijs van plantaardige producten is onzeker, concludeert Questionmark. Ook zijn niet alle plantaardige alternatieven even duurzaam, waarschuwt Van Boekel. ‘Planten verwerken tot bijvoorbeeld vegetarische kipstukjes kost veel energie. Het zou qua uitstoot niet slecht zijn als we minder verwerkte producten zouden eten. Minder vegetarische burgers dus, en meer bonen en linzen.’

Want ook bij plantaardig voedsel blijft de regel: hoe dichter bij de bron, hoe lager de uitstoot.

In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat de goedkoopste merken sojamelk, plantaardige kaas, gehakt, schnitzels en shoarma goedkoper zijn dan de duurste versies van deze producten. Dat klopte niet en is veranderd in: goedkoper dan de goedkoopste dierlijke alternatieven.