Conflict vliegtuigbouwers Boeing en Bombardier dreigt uit te monden in handelsoorlog Canada en VS

Overheidsleningen

De regering van de Canadese provincie Quebec investeerde een miljard dollar in de C-serie, terwijl de federale regering van Canada een lening van 300 miljoen dollar verstrekte aan Bombardier. Ook het Verenigd Koninkrijk gaf het Canadese bedrijf een lening van 150 miljoen dollar. Met dat geld kon Bombardier de C-serie verder ontwikkelen, ondanks vertragingen en kostenoverschrijdingen.



Vorig jaar bestelde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta 75 toestellen uit de C-serie bij Bombardier, met een optie op 50 meer. Dat is een bestelling van zo'n 5,6 miljard dollar, een zeer belangrijke order voor Bombardier. De Canadezen slaan daarmee een flinke bres in Boeings thuisfront. De bestelling van Delta geeft Bombardier een groei-impuls waardoor het luchtvaartbedrijf in de toekomst misschien een serieuze concurrent voor nu nog veel grotere Boeing wordt.



De Delta-bestelling was voor Boeing aanleiding een klacht bij de Amerikaanse overheid in te dienen. Die stelde haar eigen vliegtuigbouwer gisteren in het gelijk en heeft aangekondigd Bombardier een strafheffing van 220 procent op te leggen. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die toestellen uit de C-serie willen kopen, moeten daardoor straks meer dan twee keer zoveel betalen dan zonder importheffing.