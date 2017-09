Computers krijgen het steeds meer voor het zeggen: algoritme bepaalt of jij de baan krijgt

Teamleider Charlotte heet de sollicitanten welkom in de hal van het Arvato-callcenter in Venlo. Na een korte rondleiding zet ze de aankomende telefoonmedewerkers met een glimlach aan het werk. In opperste concentratie typen ze mailtjes over, helpen ze fictieve klanten die ontevreden bellen en lossen ze geometrische puzzels op. 'Die intelligentietest was best pittig, hè?', vraagt Charlotte achteraf in de kantine waar twee jongens Fifa spelen op de Xbox. 'Alle tests zitten erop. Super gedaan. Bedankt voor het meelopen.'