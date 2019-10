Comeback van het peronisme: wordt Argentinië een tweede Venezuela?

De Argentijnse paradox

Een van de populairste en succesvolste mensen op aarde is een Argentijn: voetballer Lionel Messi. De paus is een Argentijn. En de Nederlandse koningin Máxima komt uit het land.

De potentie van Argentinië is blijkbaar enorm, niet alleen in menselijk kapitaal maar ook in natuurlijke rijkdommen en vruchtbare aarde. Eind 19de eeuw was Argentinië, gerekend in bbp per inwoner, rijker dan alle Europese landen, uitgezonderd Groot-Brittannië. Immigranten togen en masse naar het nieuwe aardse paradijs met zijn vele klimaatzones. Buenos Aires was een van de machtigste steden ter wereld en er stroomde zo veel buitenlands geld binnen dat er onvoldoende projecten te vinden waren om in te investeren. Het land kende een liberale democratie en een uitstekend onderwijssysteem.

Tot 1929 bleef het land tot de tien rijkste landen in de wereld horen. Daarna ging het bergafwaarts. In 1962 was het al uit de top weggevallen, maar was het bbp per inwoner nog hoger dan dat van Japan, Oostenrijk of Italië. Nu staat het land in bbp per inwoner (opgave IMF) op de 64ste plek, net achter Equatoriaal-Guinea en net voor Iran. De koopkracht is 40 procent van dat van een Europees land.

Het wordt de ‘Argentijnse paradox’ genoemd. ‘Er zijn vier soorten economieën in de wereld: ontwikkelde, onderontwikkelde, Japan en Argentinië’, zo zegt Alan M. Taylor, hoogleraar economie aan de universiteit van Californië (UCLA), die hiervoor in 2014 een verklaring probeerde te geven onder de titel De Argentinië-paradox: microverklaringen en macropuzzels.

De neergang van Argentinië in de laatste honderd jaar loopt parallel met de opkomst van Japan. ‘In termen van historisch economisch beleid is Argentinië de plek waar alles wat mis kon gaan, ook daadwerkelijk misging. In dit wonderlijke laboratorium hebben voor lange periodes tientallen potsierlijke economische experimenten plaatsgevonden met vaak enorme consequenties’, aldus Taylor.

Een van de hoofdoorzaken voor het falen van de Argentijnse economie is in zijn ogen protectionisme. Het aandeel van de buitenlandse handel in het bbp daalde in honderd jaar van ruim 100 naar 20 procent door import- en exportheffingen. Vanaf de jaren dertig probeerde Argentinië ook industrieel zelfvoorzienend te zijn, wat ten koste ging van de agrarische ontwikkeling. Het leidde tot grote kapitaaltekorten die met buitenlandse leningen werden gefinancierd. Inmiddels is de Argentijnse landbouwsector zich overigens aan het herstellen door belastingverlagingen onder de huidige president Macri.

Vanaf 1976 deed zich telkens hetzelfde scenario voor: oplopende inflatie, wantrouwen in de eigen munt, politieke onrust, renteverhogingen en een faillissement waarna met een nieuwe of afgewaardeerde munt onder een volgend leider schoon schip wordt gemaakt. En meestal vervalt die – links of rechts, burger of militair – al snel in dezelfde fout.