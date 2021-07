Coca-Cola herstelt sneller van coronacrisis dan verwacht

Arbeiders lopen langs een levensgroot Coca-Cola logo, geschilderd op het toegangshek van een Coca-Cola fabriek in Narobi, Kenia. Beeld REUTERS

Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de versoepelingen in de coronamaatregelen wereldwijd. De omzet van het frisdrankconcern nam met 42 procent toe en komt met 10 miljard dollar (8,4 miljard euro) ongeveer op het niveau van 2019, voor de beperkingen vanwege het coronavirus. Ook de winst was het afgelopen kwartaal flink hoger dan tijdens het tweede kwartaal van 2020. Die steeg van 1,8 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar, een stijging van 48 procent. Volgens topman James Quincey herstelt Coca-Cola sneller van de coronacrisis dan aanvankelijk verwacht.