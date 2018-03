Claimfirma zet beursfonds in om rechtszaken tegen Staatsloterij te financieren

Het is een beetje als bij de VOC, waar de aandelen zijn begonnen Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering

Om voldoende geld te hebben om mogelijk honderdduizenden schadeclaims voor de rechter te brengen, wil Litigation Investments de claimzaak onderbrengen in een beursfonds. Dat moet gebeuren via een zogenoemde reverse listing, waarbij een inactief beursgenoteerd bedrijf wordt overgenomen. Later dit jaar wil Litigation Investments ook andere claimzaken in dat fonds onderbrengen. Een deel van de eventuele uitbetaling van de claims wordt vervolgens uitgekeerd aan de aandeelhouders.



Het is nog de vraag of de ambitieuze plannen slagen. Maar volgens hoogleraar ondernemingsfinanciering Arnoud Boot hoeft het geen kansloze missie te zijn, zeker niet als de reverse listing slaagt en er meerdere claimzaken in het fonds worden ondergebracht. 'Het is een beetje als bij de VOC, waar de aandelen zijn begonnen. Pas toen men het systeem bedacht waarbij investeerders een claim hadden op meerdere schepen in plaats van één schip, werd het een succes.'