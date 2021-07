Chiptekorten leiden tot records bij ASML en tot verdriet bij makers van pick-uptrucks

CEO Peter Wennink is winnaar van de week Beeld REUTERS

Winnaar: Peter Wennink

Groeidiamant ASML blijft maar flonkeren

Natuurlijk is Peter Wennink winnaar van de week; Peter Wennink is eigenlijk elke week winnaar van de week. Het concern waaraan hij leiding geeft, ASML, dat machines bouwt voor fabrikanten van computerchips, floreert al jaren. Met de machines van ASML kunnen fabrikanten steeds snellere en efficiëntere chips maken en het Veldhovense bedrijf is het enige ter wereld dat de benodigde technologie onder de knie heeft. Dit is mede te danken aan Wennink, die er sinds 2013 koers houdt.

Nu de wereld staat te springen om computerchips, staan fabrikanten in de rij voor de machines van ASML, die aan het eind van de productielijn zowat uit Wenninks handen worden getrokken, zoals het FD eerder schreef. In het tweede kwartaal verdubbelde het aantal bestellingen bijna, en de rek is er nog lang niet uit, meldde ASML deze week bij de presentatie van glanzende cijfers, met een kwartaalwinst van ruim een miljard euro.

‘Het was een goed kwartaal’, aldus de bescheiden Wennink, die in 2020 door het Amerikaanse zakenblad Fortune op plaats twaalf is gezet in het lijstje zakenlieden van het jaar. Elon Musk (Tesla, SpaceX) staat op nummer één en Wennink is de enige Europeaan in de toptwintig.

ASML is onder Wennink uitgegroeid tot vaandeldrager van de Europese technologiesector (die, oké, misschien niet heel veel voorstelt). Beleggers zien dit ook. Na een dipje in het voorjaar bereikte ASML deze week de hoogste beurskoers aller tijden.

Verliezer: Mary Barra

Geldmachine hapert door chiptekorten

Mary Teresa Barra, ceo van General Motors is de verliezer van de week. Beeld REUTERS

Mary Barra bevindt zich aan de andere zijde van dit verhaal: de baas van General Motors (GM) moest deze week de productie stilleggen van pick-uptrucks vanwege chiptekorten. GM is niet de enige; de hele auto-industrie worstelt hiermee. Maar dat er nu zelfs geen pick-ups meer worden gebouwd, laat zien hoe nijpend het tekort is. Dit voertuig is in de Verenigde Staten mateloos populair en autofabrikanten maken er de grootste winsten op.

Dus welke productielijnen de afgelopen maanden ook werden stilgelegd, die van de pick-ups bleven zolang mogelijk draaien. Zij het met kunst en vliegwerk: sommige voertuigen werden zelfs afgebouwd zonder bepaalde chips. GM heeft tienduizenden onafgebouwde auto’s over het hele land geparkeerd, die daar moeten wachten tot de benodigde chips weer verkrijgbaar zijn. Ook werd van andere modellen de productie deels gestaakt, zodat onderdelen gebruikt konden worden voor winstgevende pick-ups.

Maar nu moet Barra vanaf komende week toch ook de lopende banden van de winstgevende Chevrolet Silverado en GMC Sierra halt laten houden. Deze week lieten ook autobouwers Daimler en Volvo weten dat de chipnood de resultaten in de tweede helft van het jaar zal raken. Ook Audi heeft tienduizenden minder auto’s kunnen verkopen.

Barra staat dus niet alleen. Maar dat ze de productieband moet stilzetten van haar meest winstgevende product, maakt haar tot verliezer van de week.