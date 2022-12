Chipgigant TSMC belooft Biden en Apple nog snellere chips in techstrijd met China

TSMC-fabriek in Nanjing, China. Beeld AFP

TSMC was al bezig met de bouw van een eerste chipfabriek in Arizona, deze moet in 2024 zijn deuren openen. Vandaag werd bekend dat de chipmaker hier 4-nanometer microchips zal produceren, in plaats van de minder verfijnde 5-nanometer halfgeleiders die het bedrijf uit Hsinchu eerst had toegezegd, meldt persbureau Bloomberg. Hiermee willigt TSMC een wens in van Apple, dat de belangrijkste klant zal worden. En de nog te bouwen tweede fabriek zal dus de nóg geavanceerdere 3-nanometer microchips produceren.

Een verschil van één nanometer − oftewel een miljoenste millimeter − lijkt futiel, maar maakt in technologisch opzicht een wereld van verschil. Hoe meer lijntjes TSMC en rivalen als Samsung en Intel op een plakje silicium weten te priegelen, hoe sneller telefoons, computers en bijvoorbeeld ook gevechtsvliegtuigen en wapens werken.

Onafhankelijkheid

Tijdens een ceremonie in het bijzijn van de Amerikaanse president Biden en Apple-topman Tim Cook zullen de 91-jarige TSMC-oprichter Morris Chang en zijn ondergeschikten dinsdag symbolisch de eerste apparatuur in de nieuwe fabriek zetten.

Voor Biden betekent de komst van TSMC, nummer twaalf op de wereldranglijst van kostbaarste bedrijven, een stap vooruit in de Amerikaanse strijd om minder afhankelijk te worden van Aziatische microchips. Angst dat China Taiwan zal binnenvallen en zo toegang zal krijgen tot de modernste technologie ter wereld is hierbij een belangrijke factor. Ook politiek gezien komt de chipfabriek Biden niet slecht uit. Zijn nipte overwinning in de staat Arizona was cruciaal bij zijn succesvolle gooi naar het presidentschap in 2020.