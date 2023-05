Chipfabrikant-baas loopt binnen op AI-hype, deurwaarders krijgen Shaq te pakken

Jensen Huang. Beeld Getty

Winnaar: Jensen Huang

In de hele geschiedenis zou er geen product zijn dat sneller en massaler is omarmd door consumenten dan ChatGPT. Een knappe toepassing van kunstmatige intelligentie, zegt Tyler Cowen, hoogleraar economie aan George Mason University, maar volgens hem ook een mooi staaltje van authenticiteit. Kijk alleen maar naar die naam, ChatGPT. Rolt niet bepaald vlot over de tong. Hij is dan ook bedacht door programmeurs (en staat voor ‘Generative Pre-trained Transformer’) en niet door gelikte marketeers.

Het zal Jensen Huang worst wezen hoe de koe heet, als die maar melk geeft. De medeoprichter en ceo van chipfabrikant Nvidia vaart wel bij de hype rond AI. Het bedrijf heeft zich gepositioneerd als de belangrijkste leverancier van componenten voor het trainen van software voor kunstmatige intelligentie.

Nvidia verpletterde donderdag alle analistenverwachtingen. Het bedrijf schat dat het dit kwartaal voor 11 miljard dollar zal verkopen, terwijl analisten hadden gerekend op een raming van 7,2 miljard. De aandelenkoers steeg diezelfde dag nog met 24 procent. ’s Werelds meest waardevolle chipfabrikant, gevestigd in Santa Clara, Californië, zit daardoor dicht tegen de mythische grens van 1000 miljard dollar marktwaarde. In de VS hebben alleen Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon die geslecht.

Ook Huang zelf beleeft toptijden. Zijn persoonlijke vermogen nam donderdag toe met 6,4 miljard dollar (6 miljard euro) tot 34 miljard dollar. Wereldwijd heeft geen miljardair dit jaar zijn vermogen meer zien groeien dan hij.

Shaquille O'Neal. Beeld Getty

Verliezer: Shaquille O’Neal

Ooit was hij alomtegenwoordig op het basketbalveld, maar de afgelopen maanden was hij onvindbaar voor gedupeerde beleggers. Shaquille O’Neal slaagde er immers in om de deurwaarders die zij op hem afstuurden te slim af te zijn. Het recht op een eerlijk proces voor burgers betekent dat zij eerst op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele juridische procedures tegen hen, en ze moeten een kopie van de klacht ontvangen. Het is niet illegaal om daaraan te proberen te ontsnappen.

De klagers willen O’Neal voor de rechter slepen voor het promoten van FTX, de cryptobeurs die vorig jaar ten onder ging in een wolk van fraude, waardoor tientallen miljarden dollars verloren gingen. De voormalige basketbalvedette hoopte dat hij een rechtszaak kon ontlopen als de rechter zou aanvaarden dat de gebruikelijke termijn van negentig dagen om iemand te dagvaarden was verstreken.

Deze week raakte het geluk van Shaq op. Tijdens een wedstrijd in de NBA-playoffs tussen de Boston Celtics en de Miami Heat kreeg commentator O’Neal plots de zo gevreesde dagvaarding overhandigd. Daardoor zit hij nu in hetzelfde schuitje als onder meer acteur Larry David, supermodel Gisele Bündchen en football-legende Tom Brady. Ook zij lieten zich royaal betalen door FTX voor reclamewerk. Via hun massaclaim hopen de beleggers 5 miljard dollar (4,7 miljard euro) terug te vorderen.