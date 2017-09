Chinezen brengen bandenfabrikant Pirelli na twee jaar terug op de beurs

Gezien de opbrengst van 40 procent van de aandelen lijkt het erop dat de Chinezen een verlies zullen lijden

ChemChina, dat voluit China National Chemical Corporation heet en zich bezighoudt met onder meer chemicaliën, olieproducten en de productie van kunstmest, kocht Pirelli in 2015 voor 7,3 miljard euro. Gezien de opbrengst van 40 procent van de aandelen lijkt het erop dat de Chinezen een verlies zullen lijden. Maar in de tussentijd is het bedrijf totaal veranderd. De industriële bandendivisie is al apart gezet. Alleen de op de particuliere automarkt gerichte bandendivisie keert terug op de beurs. Deze laatste tak is lucratiever, vooral dankzij de handel in winterbanden. Volgens het prospectus zal de winst van het nieuwe beursfonds de komende jaren met gemiddeld 9 procent stijgen.



Analisten zijn benieuwd naar de beursintroductie, die op 4 oktober moet plaatsvinden. Het zal niet alleen een test zijn voor het beurssentiment in Europa, maar ook een indicatie vormen voor de houding van de Europeanen ten opzichte van Chinese investeerders annex bedrijvenhandelaren.