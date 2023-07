Chinese concurrentie doet Volkswagen pijn: automaker verlaagt verkoopprognoses

Luchtfoto van de parkeerplaats bij de Volkswagenfabriek in Brazilië, 28 juni 2023. Beeld ANP / EPA

Hoewel VW in het tweede kwartaal meer auto’s verkocht, blijven de inkomsten achter bij de verwachtingen. Het concern (met merken als Audi, Seat, Skoda en Porsche) verlaagde donderdag de verkoopprognoses van 9,5 miljoen voertuigen naar ‘9 tot 9,5 miljoen’. Ook de winst viel tegen, met 5,6 miljard euro.

Volkswagen heeft het vooral moeilijk in China, waar het de afgelopen tien jaar heer en meester was. Het merk is daar in populariteit voorbijgestreefd door het Chinese BYD, dat sinds kort meer auto’s verkoopt. BYD heeft zich bekwaamd in elektrische personenwagens en heeft een grote reeks aantrekkelijke modellen. Ook Tesla weet goed te verkopen in China. De modellen van VW zijn daar nu even minder in trek. Het concern kwam in het eerste halfjaar in China niet verder dan 971 duizend voertuigen, terwijl BYD er meer dan een miljoen verkocht.

Softwareproblemen

Met name bij het merk Volkswagen zelf lijken de problemen groot. Hoewel er meer auto’s werden verkocht, namen de totale verdiensten af. Een deel van de problemen zit bij de softwaretak Cariad, dat in het eerste halfjaar een verlies van ruim een miljard euro boekte. VW heeft grote moeite de software voor zijn voertuigen op orde te krijgen.

Veel andere Europese autofabrikanten lijken wel te profiteren van de aantrekkende markt. Na een aantal moeilijke jaren, waarbij corona, chiptekorten en de oorlog in Oekraïne productielijnen in de war stuurden, lijkt de Europese auto-industrie de weg omhoog te hebben gevonden.

Recordwinsten

Mercedes-Benz verhoogde donderdag de winstverwachting voor dit jaar, vanwege de goede verkoopcijfers van duurdere modellen. Het Franse Renault, dat een aantal populaire nieuwe modellen heeft, kon een recordwinst noteren van 2,1 miljard euro over het eerste halfjaar. Stellantis (onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Jeep) maakte de dag ervoor ook een jubelwinst bekend.

Maar ook voor de Europese concurrentie zijn de vooruitzichten niet per se zonnig. Dat VW nu al de klappen voelt, komt doordat het merk sterk is in China. Nu veel Chinese merken de oversteek naar Europa wagen, zal ook hier de concurrentie vanuit het Aziatische land (met ’s werelds grootste automarkt) toenemen.

VW heeft inmiddels maatregelen genomen. Om het tij te keren wil de Duitse fabrikant efficiënter gaan produceren. Ook kondigde de leiding onlangs een miljardeninvestering in China aan en gaat de luxetak Audi samenwerken met het Chinese SAIC bij de ontwikkeling van nieuwe e-auto’s.