China verhoogt opnieuw zijn importheffingen op noten, wijn, fruit en vlees uit de VS

Varkensboeren in de VS gaan het effect van deze strafmaatregel zeker terugzien in hun omzetcijfers. Ze exporteren veel naar China. Elk jaar nemen Chinezen bijna 100 procent meer varkensvlees uit de VS af. Nu al is China de vier-na-grootste afzetmarkt voor Amerikaanse karbonades en worstjes.



Het Chinese ministerie van Financiën stelt in een verklaring dat de heffingen een reactie zijn op de verliezen veroorzaakt door de Amerikaanse staalheffingen. 'Dit besluit is genomen om de belangen en financiële huishouding van China te beschermen', verklaart het ministerie.



Vrijdag 23 maart werden de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht die vooral China als 's werelds grootste staalproducent raken. Het gaat onder meer om robots, hogesnelheidstreinen, elektrische auto's en ruimtevaarttechnologie. De maatregelen zijn voor Trump een straf voor China's 'economische agressie'. Hij beticht de Chinezen van het stelen van technologie en intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven.