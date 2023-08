China investeert recordbedrag in buitenlandse grondstofwinning

Beeld Corbis via Getty Images

Alleen al in de eerste zes maanden heeft China meer dan 10 miljard dollar (9,1 miljard euro) belegd in onder meer mijnbouw elders. Het huidige record dateert van 2018, toen er in totaal 17 miljard dollar aan dergelijke investeringen waren. Dat blijkt uit onderzoek door de Fudan University in Shanghai, dat naar buiten is gebracht door de Britse zakenkrant Financial Times.

Met deze investeringen zijn strategische overwegingen gemoeid. President Xi Jinping wil dat zijn land zo zelfvoorzienend mogelijk is. China is ‘s werelds grootste producent van elektrische auto’s, batterijen, zonnepanelen en windturbines. Deze industrieën hebben veel grondstoffen nodig. Het gaat onder meer om nikkel, lithium, koper, uranium, staal en ijzer.

De Chinese investeringen in mijnbouw gaan vooral naar landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ze passen in de Nieuwe Zijderoute, het staatsprogramma voor de mondiale economische expansie van China. In dit geopolitieke spel zit China ook regelmatig in de verdediging. Zo mag de Nederlandse chipfabrikant ASML vanaf september bepaalde hoogwaardige chipmachines niet meer exporteren naar China. Volgens het kabinet is dat nog met het oog op de nationale veiligheid. Met deze machines van ASML zou China halfgeleiders kunnen maken voor geavanceerde militaire apparatuur. De exportbeperking kwam er onder druk van de Amerikaanse regering, die China wil afsluiten van ’s werelds geavanceerdste technologieën

Peking laat dat niet zomaar over zijn kant gaan. Sinds dinsdag zijn er beperkingen van kracht op de uitvoer van gallium en germanium, aardmetalen die belangrijk zijn voor de productie van onder meer halfgeleiders en zonnepanelen. China tekent voor 80 procent van het wereldwijde aanbod van gallium en 60 procent van germanium. In de verklaring voor deze exportbeperking is de ‘oog om oog, tand om tand’ niet ver te zoeken. De maatregel heette nodig te zijn ‘ter bescherming van de nationale veiligheid’, verklaarde het Chinese ministerie van Handel bij de aankondiging begin juli.

Het moet nog blijken hoe streng de exportbeperkingen in werkelijkheid uitpakken. Bovendien hebben bedrijven in sommige gevallen alternatieven voor de getroffen aardemetalen, of kunnen ze er meer vanuit andere landen dan China betrekken. Als China de druk wil opvoeren, zijn er echter nog heel wat mogelijkheden. Het is wereldwijd de grootste leverancier van nog 31 andere kritieke grondstoffen.