China geeft biljoenen euro’s uit – terwijl er veel minder binnenkomt: begrotingstekort naar record

Een groot scherm laat inwoners van Shanghai zien hoe het op de beurzen ervoor staat. Beeld ANP/EPA

Ook verlaagde de regering de belastingen, om de economie te ondersteunen tijdens de strenge lockdowns in onder meer de grote zaken- en havenstad Shanghai, waardoor de inkomsten daalden.

De inkomsten van de overheid kwamen in de periode van januari tot en met mei uit op 10,9 biljoen yuan, omgerekend zo’n 1,5 biljoen euro. De inkomsten werden ruimschoots overschreden door de uitgaven: 13,8 biljoen yuan (bijna 2 biljoen euro). Het tekort van 2,9 biljoen yuan (zo’n 400 miljard euro) is ruim 40 procent hoger dan aan het begin van de coronapandemie in 2020.

Vorig jaar was er in dezelfde periode nog sprake van een klein begrotingsoverschot. China kampte in de afgelopen maanden met de grootste uitbraak van het coronavirus in meer dan twee jaar. De regering gaf daarom veel geld uit om de lockdowns in steden als Beijing en Shanghai te handhaven en de gezondheidszorg extra te ondersteunen.