Chemiereus 3M koopt gehoorschade Amerikaanse militairen af voor meer dan 5,5 miljard dollar

Een militaire oefening van het Amerikaanse leger bij Fort Drum, New York. Beeld Getty Images

Daarvoor moet 3M diep in de buidel tasten en dat is niet voor het eerst. Nederlanders kennen het chemieconcern wellicht door een ander schandaal, namelijk de pfas-vervuiling van de Westerschelde die 3M ook een flinke schadevergoeding kan kosten.

Persbureau Bloomberg meldde de bereidheid tot de schikking inzake de oordoppen zondag. De belangrijkste klachten zijn dat de oordoppen te kort waren om effectief te zijn, dat 3M gebruikers daarvoor niet heeft gewaarschuwd en dat de fabrikant geen stappen heeft ondernomen om de tekortkomingen te verhelpen. 3M verkocht de defecte oordoppen vanaf 2003 twaalf jaar lang. In die periode dienden Amerikaanse militairen bijna een miljoen klachten in bij hun overheid over tinnitus.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Met deze schikking van omgerekend 4,6 miljard euro kan 3M voorkomen dat het een nog groter bedrag moet ophoesten als de juridische weg helemaal wordt afgewandeld. Het zou er bovendien relatief goedkoop van afkomen, aangezien sommige analisten ervan uit gingen dat de kostprijs voor 3M zou oplopen tot ongeveer 10 miljard dollar.

3M dolf eerder het onderspit in tien van de zestien rechtszaken over de defecte oordoppen. Daarbij is meer dan 250 miljoen dollar toegekend aan een tiental militairen. In de recentste zaak kreeg veteraan James Beal een schadevergoeding van 77,5 miljoen dollar voor zijn gehoorverlies. Hij gebruikte de oordoppen van 2005 tot 2009 bij het testen van wapens.

Onorthodox

De fabrikant probeerde eerder al een collectieve uitkomst te bedisselen op een onorthodoxe manier. Het concern wilde het bedrijfsonderdeel dat de oordoppen maakte, Aearo Technologies, failliet laten gaan. Het is dan makkelijker om lopende schadeclaims te bundelen, wat weer tijd en geld uitspaart.

Het is een omstreden strategie omdat het ruikt naar misbruik van het faillissementsrecht en kan leiden tot minder schadevergoeding voor de eisende partijen. Een faillissementsrechter wees het verzoek van 3M in juni af, omdat het bedrijf niet met het soort financiële moeilijkheden kampt dat een beroep op het faillissementsstelsel rechtvaardigt.

In de VS lopen ook duizenden rechtszaken tegen het bedrijf over zogenoemde forever chemicals. Daar trof 3M in juni een schikking van 10 miljard dollar als gevolg van de vervuiling van drinkwater, ook door pfas. Deze chemische stoffen maken onder meer pannen en cosmetica water- en vetafstotend, maar zitten ook in regenjassen, post-its en brandblusschuim. Zoals hun bijnaam aangeeft zijn ze niet afbreekbaar, waardoor ze zich blijven opstapelen in de natuur en het menselijke lichaam, met mogelijk ernstige schade tot gevolg.

In de Amerikaanse schikking ging het om ruim vierduizend rechtszaken die waren aangespannen door steden en gemeenten. Het geld gaat naar het testen van drinkwatervoorraden en het aanpakken van de vervuiling. ‘Deze overeenkomst is geen erkenning van aansprakelijkheid’, klonk het bij 3M. De chemiegroep gaat wel tegen eind 2025 stoppen met de productie van pfas.