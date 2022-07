Chemiebedrijf DuPont aansprakelijk voor schade gifstof bij oud-werknemers

Chemieconcern DuPont, nu bekend onder de naam Chemours in Dordrecht.

Het is de eerste juridische overwinning voor de vijftien oud-medewerkers die de Amerikaanse chemiereus voor de rechter sleepten. Ze waren werkzaam in de DuPont-fabriek in Dordrecht, die tussen 1964 en 2006 lycragarens produceerde: een elastische kunstvezel waarvan kledingstukken worden gemaakt. In 2016 ontdekte EenVandaag dat tientallen vrouwelijke fabrieksmedewerkers ernstige gezondheidsproblemen hadden ontwikkeld. Ze kregen doodgeboren baby’s, miskramen, baarmoederhalskanker of kinderen met afwijkingen. De oorzaak zou gifstof DMAc zijn, die werd gebruikt tijdens het productieproces.

‘Een van de ergste dingen die ik in mijn carrière ben tegengekomen’, zei hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer (Vrije Universiteit) eerder in deze krant over het leed van de vrouwen. Desondanks leek DuPont aanvankelijk de dans te ontspringen. Het Openbaar Ministerie staakte vorig jaar strafrechtelijke vervolging omdat het niet kon bewijzen dat er vroeger te hoge DMAc-dampen in de fabriek hingen. Uitslagen van bijvoorbeeld luchtmetingen of urinetesten had het bedrijf immers niet bewaard.

Een civiele rechtszaak, waarin juist DuPont moest aantonen dat het aan de zorgplicht voor medewerkers heeft voldaan, bleek de uitkomst. Begin mei troffen de oud-werknemers en de juristen van het chemiebedrijf elkaar in de rechtbank in Dordrecht, afgelopen donderdag sprak de rechter een eerste vonnis uit. Volgens de rechtbank was er sprake van een structurele overschrijding van de ‘grenswaarde’, een maxmimum DMAc-waarde waarbij het veilig was. In plaats daarvan werkte het personeel volgens de rechter met een ‘gevaarlijke hoeveelheid’ gifstof.

Tekortschieten

Het chemiebedrijf heeft weliswaar pogingen gedaan om werknemers te beschermen, maar dat bleek in de praktijk ‘onvoldoende’. De rechter noemt een hele trits voorbeelden waarbij DuPont tekortschoot. Zo had het bedrijf moeten voorkomen dat werknemers in contact kwamen met de gifstof, door handschoenen, mondmaskers of andere beschermingsmiddelen verplicht te stellen. Ook merkt de rechter fijntjes op dat een door DuPont ingehuurd onderzoeksbureau decennia geleden al concludeerde dat ‘ventilatie en afzuiging binnen de fabriek verre van optimaal was’.

‘Onnodige blootstelling’ had verder voorkomen kunnen worden door medewerkers uit de buurt te houden van uitdampende garen, waarbij extra veel gifstof vrijkwam. In plaats daarvan stonden de koffie- en theeautomaat daarnaast. Voorts had DuPont het personeel moeten waarschuwen dat de gifstof schadelijk kan zijn voor de vruchtbaarheid en voor ongeboren kinderen.

Schikking treffen

Tijdens de uitspraak adviseerde de rechter beide partijen om met elkaar om tafel te gaan en een schikking te treffen. De vraag is in hoeverre DuPont daartoe bereid is. In een reactie zegt een woordvoerder ‘verrast’ te zijn geweest door de uitspraak, maar er inhoudelijk nog niets over te kunnen zeggen. Eind augustus belooft het bedrijf een reactie te hebben.

Maar al tijdens een eerdere zitting toonde het chemiebedrijf zich vastberaden om de juridische strijd voort te zetten. Zelfs als de rechter zou besluiten dat DuPont zijn zorgplicht had geschonden, zo schetste een advocaat destijds, dan moeten de vrouwen alsnog bewijzen dat hun miskraam is veroorzaakt door het fabriekswerk. ‘De eisers moeten ieder individueel bewijzen dat ze aan een schadelijke hoeveelheid zijn blootgesteld.’ Dat juridische steekspel was destijds voor de aanwezigen moeilijk te verteren. ‘U zegt dat u met ons begaan bent, maar de advocaten voeren hier een semantische strijd over correlatie’, schamperde een van hen.

Einde van de zaak nog niet in zicht

Wat dat betreft is het einde van de zaak voorlopig nog niet in zicht, denkt Daphne van Doorn, de FNV-advocaat die de vijftien oud-medewerkers vertegenwoordigt. ‘De rechtbank vindt dat DuPont aansprakelijk is voor de schade. Maar nu komen we bij een ingewikkeld gedeelte: bewijzen dat de gezondheidsproblemen te maken hebben met de DMAc.’

Zij heeft van elke oud-medewerker een medisch rapport laten opstellen waarin wordt geoordeeld dat de gezondheidsklachten verband houden met de gifstof. ‘De tegenpartij heeft ook vijftien rapporten opgesteld, die bijna allemaal het omgekeerde beweren. Kortom: de rapporten staan tegenover elkaar.’ De rechtbank zal naar alle waarschijnlijkheid een deskundig arts aanstellen. Deze arts zal de dossiers bestuderen en mogelijk de oud-medewerkers onderzoeken. ‘Dat kan zomaar weer een tot twee jaar duren.’

Van Doorn roept DuPont daarom op om een schikking te treffen. De vijftien oud-medewerkers eisen gezamenlijk ruim een miljoen euro.