Chemiebedrijf Avantium in Delfzijl gaat op grote schaal plantaardig, ‘duurzamer’ PEF-plastic produceren

De nieuwe fabriek van Avantium in aanbouw. Vanaf 2024 wordt hier in Delfzijl plantaardig plastic geproduceerd. Beeld Foto Avantium

Avantium zegt, na tien jaar research, pionier te zijn met deze fabriek voor plantaardig plastic. Het bedrijf werkt aan een concept om op grote schaal furaandicarbonzuur (FDCA) uit plantaardige suikers te winnen, een belangrijke bouwsteen voor PEF-plastic. ‘Vanaf 2024 zal de consument zien dat PEF geen sprookje is, maar een commerciële realiteit’, aldus Tom van Aken, ceo van Avantium.

PEF heeft als voordeel dat het volledig is te recyclen en daardoor het afvalprobleem van de ‘plastic soep’ kan verkleinen. ‘PEF is plantaardig, er komt aan de productie geen druppel aardolie te pas zoals wel het geval is bij de productie van PET-plastic’, zegt Van Aken. ‘Wij maken geen gebruik van fossiele brandstoffen en stoten minder CO2 uit. PEF is veel duurzamer dan de conventionele plastics. Daarmee leveren we een bijdrage aan een schoner milieu.’

In december maakte Avantium bekend dat met een kapitaal van 192 miljoen euro de financiering van de fabriek rond was. In april gingen op Chemiepark Delfzijl 700 palen de grond in. Eind 2023 moet de fabriek zijn voltooid, waarna in 2024 de productie van FDCA voor PEF-plastic kan worden gestart. ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de chemische industrie maakt een klein bedrijf een nieuw soort plastic’, zegt Van Aken. ‘De bouw van de fabriek is een doorbraak. We hebben het concept ontwikkeld in een laboratorium en vervolgens getest in een proeffabriek op het oude DSM-terrein in Geleen. Daar hebben we de techniek geoptimaliseerd.’

Coca-Cola en Danone

Tot de opening van de fabriek in Delfzijl eind volgend jaar wil Avantium de orderportefeuille zoveel mogelijk vullen. Coca-Cola en Danone doen al mee sinds de pioniersfase ‘om te kijken of PEF-plastic ook voor flessen is te gebruiken’, zegt Van Aken. Samen met het Franse luxeconcern LVMH onderzocht Avantium of PEF-plastic geschikt is voor verpakkingen van parfum en make-up.

Woensdag maakte Avantium bekend dat dit Franse bedrijf achter merken als Givenchy, Christian Dior en Acqua di Parma PEF-plastic gaat afnemen voor de verpakkingen. Ze voegen zich in een rij van grote ondernemingen als Carlsberg, bottelaar Refresco – van Wicky-limonade – en het Belgische verpakkingsbedrijf Resilux. Het Japanse chemiebedrijf Toyobo en de Amerikaanse folieproducent Terphane gaan de plantaardige ingrediënten afnemen om zelf in licensie PEF te maken. ‘We willen de wereld veroveren door grote merken aan ons te binden’, zegt Van Aken.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers meldde Avantium naast een groeiende omzet tevens een verlies van 17,3 miljoen euro vanwege de investering in de nieuwe fabriek. De beleggers reageerden enthousiast, met een koersstijging van 13 procent behoorde Avantium woensdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs.

Om het productieproces te versnellen, wil Avantium licenties gaan uitgeven, zodat ook andere bedrijven PEF-plastic gaan produceren. Van Aken: ‘Met patenten wordt onze technologie beschermd, alleen met een licentie van Avantium kun je een fabriek bouwen voor PEF-plastic. Het gaat wel nog jaren duren. Maar we willen wereldwijd de verpakkingsmarkt veranderen.’

Afbreektijd plastic flessen

Niet iedereen is overtuigd van het revolutionaire karakter van het PEF-plastic. In december 2021 constateerde Harmen Spek van de Plastic Soup Foundation in een artikel voor het vakblad Food + Agribusiness dat ‘het wonderplastic PEF geen oplossing is voor de plasticsoep’. Volgens Spek is onduidelijk of PEF-plastic biologisch afbreekbaar is. ‘PEF kan even desastreus uitpakken voor het milieu als traditionele plasticsoorten.’

Als plantaardig plastic breekt PEF ‘honderd keer sneller af’ dan PET-plastics, voglens Van Aken. ‘Het afbreken is ook afhankelijk van fysieke omstandigheden zoals de temperatuur. We doen er veel onderzoek naar. En zelfs een fles met met een afbreektijd van een paar jaar is oneindig veel beter dan een fles die zevenhonderd jaar in de natuur ligt en microdeeltjes blijft verspreiden.’

De Plastic Soup Foundation stelt dat PEF alleen een meerwaarde heeft wanneer het oneindig kan worden hergebruikt. Recyclen blijft dan ook belangrijk voor Avantium, aldus Van Aken. ‘Hergebruik van oude fles of verpakking is efficiënter dan telkens nieuwe grondstoffen te gebruiken. PEF-plastic staat model voor de circulaire economie.’