Charmeoffensief flitsbranche: Getir opent geen dark store, maar art store

Flitsbezorger Getir opende donderdag in Rotterdam geen dark store, maar een ‘art store’. Beeld Marcel van den Bergh

Terwijl tien belangstellenden aan statafels toekijken, telt Florian Brunsting af. Zodra de general manager van Getir nul roept, trekt een medewerker in de etalage achter hem wat onbeholpen de doeken van twee schilderijen. Een afbeelding van een woontoren en een grijze molen komen tevoorschijn. Ze zijn afkomstig van de kwast van Laan Irodjojo, een Rotterdamse kunstenaar met een verstandelijke beperking. ‘Voor wie het mooi vindt: ze zijn ook te koop. Misschien word je er wel heel rijk mee Laan’, lacht Brunsting.

Tot voor kort bleef Getir het liefst onder de mediaradar en was het bedrijf alleen te bereiken via een pr-bureau. Verbazingwekkend dus dat Brunsting ineens op de voorgrond treedt om op feestelijke wijze aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de eerste ‘art store’ te openen. Het is een woordspeling op de zogeheten dark stores, de onpopulaire magazijnen, waaruit flitsbezorgers hun bestellingen razendsnel bezorgen.

Onder vuur

De presentatie past in het charmeoffensief van flitsbezorgdiensten Getir, Zapp, Flink en Gorillas, een verwoede poging om hun plekje in de binnenstad te behouden. En dat is hard nodig, want de bezorgdiensten liggen onder vuur.

Omwonenden klagen steen en been over de dark stores, die sinds 2021 als paddenstoelen uit de grond schieten. Zij ervaren structurele overlast van af en aanrijdende vrachtwagens en bezorgers die rondhangen voor de deur. Soms intimideren flitsbezorgers passanten, bijvoorbeeld door te sissen of te spugen. In de afgelopen weken moesten steeds meer dark stores de deuren sluiten op last van gemeenten.

De tendens is helder: dark stores in woonwijken zijn niet gewenst. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn hard op weg om volledige controle te bemachtigen over de vestigingsmogelijkheden van flitsbezorgers.

Gedragscode

En dus worden alle zeilen bijgezet om de relatie met bewoners en gemeenten te verbeteren. Te beginnen bij de presentatie afgelopen dinsdag van een gedragscode, waarin de flitsbezorgers beloven de vele pijnpunten aan te pakken.

Ter aanvulling verscheen Sadik Cevik, de general manager van Gorillas, die avond bij Nieuwsuur. Daar ging hij in debat met de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening). Cevik stuurde aan op verbondenheid en dialoog tussen de sector en de gemeenten, maar bij de wethouder vond hij weinig gehoor. Zij wil de mogelijkheid om flitsbezorgers te verbannen uit woonwijken.

‘Bedrijvigheid’

Dat zou een nekschot zijn voor de sector, aldus Brunsting van Getir. Als dark stores verbannen worden naar bedrijventerreinen en achterwijken sneuvelt de kernbelofte: een razendsnelle levering. ‘De hele dienst werkt alleen als we vlakbij onze klanten zitten’, vertelt Brunsting. ‘Dan zijn we snel bij de voordeur en kan een koerier meerdere bestellingen per uur bezorgen.’ Maar de locatie moet geschikt zijn, erkent hij. ‘Want er vindt bij ons bedrijvigheid plaats.’

Getir poogt zo veel mogelijk van zijn fietsen en scooters binnen te zetten, heeft recreatieruimtes zodat bezorgers niet op straat rondhangen en tuigde begin dit jaar razendsnel een eigen distributiecentrum op om het aantal leveringen te beperken. Een straat als de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, waar ook supermarkten, maaltijdbezorgers en winkels zitten, ‘daar passen wij prima tussen’.

‘Gordijntjes open’

Het straatbeeld dat hij schetst klopt, de Nieuwe Binnenweg is een typische binnenstedelijke straat inclusief trambaan, buurtsupermarkten, telefoonwinkels en restaurants. Juist dat straatbeeld wordt verpest door flitsbezorgdiensten, vinden omwonenden, omdat de ramen van dark stores doorgaans beplakt zijn met verduisterende stickers. Vandaar de naam.

Geen goed doordachte keuze, erkent Brunsting. ‘Zo deed Getir het bij de eerste dark stores in Turkije en wij hebben dat gewoon overgenomen. Maar in Nederland wil men de gordijntjes open.’ Dus liet hij de verduisterende ruitstickers verwijderen van de vestigingen van Getir. Met de vrijgemaakte ruimte wilde hij iets spannends doen.

Getir benaderde het nabijgelegen Atelier Galerie Herenplaats, waar verstandelijk beperkte kunstenaars zoals Laan Irodjojo schilderijen maken die over de hele wereld tentoongesteld worden. Nu hangen de kunstwerken van Irodjojo en een andere verstandelijk beperkte schilder in de etalage, naast stukken van bekende Rotterdamse straatkunstenaar Mr. June. Slechts het paarse logo van Getir verraadt dat dit niet de voorgevel van een galerie is. Op termijn moeten al Getirs magazijnen in woonwijken op dergelijke manier ‘gepimpt’ worden.