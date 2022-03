Ceo van de Action blijft maar winkels openen, baas P&O op het matje geroepen

Winnaar: Hajir Hajji

Bestuursvoorzitter Action

Hajir Hajji Beeld Ivo van der Bent

Natuurlijk vinden sommige mensen, vooral zij die zich meer kunnen veroorloven, de Action een winkel met goedkope troep. Maar dat concept blijkt in heel Europa een gat in de markt te vullen. Donderdag maakte bestuursvoorzitter Hajir Hajji daverende jaarcijfers bekend. De omzet steeg met bijna een kwart tot 6,8 miljard euro, met een brutowinst van 828 miljoen euro. Na 267 nieuwe vestigingen, onder meer in Italië, heeft de koopjesketen die ooit begon in Enkhuizen de mijlpaal van tweeduizend filialen bereikt.

Hajji, die ooit als 17-jarige Amsterdammer achter de kassa bij de Action begon, is als kersverse ceo mede verantwoordelijk voor dat succes. Het bedrijf, dat sinds 2011 in handen is van de Britse investeringsmaatschappij 3i maar nog steeds zijn hoofdkantoor heeft in het West-Friese Zwaagdijk, heeft inmiddels 65 duizend werknemers. Volgens Hajji ‘doet de winkel ertoe’, met een ‘verrassend aanbod van producten voor de laagste prijs’. Dat loopt van wasmiddel tot keukenpapier en van speelgoed tot kledingstukken.

In een verklaring zei ze donderdag dat ze nu werk wil maken van duurzaamheid. In 2030 moet de CO2-uitstoot zijn gehalveerd en eind 2024 moeten alle winkels aardgasvrij zijn. Sterker nog: Action werkt ook aan circulariteit, dus meer recycling van producten. De focus ligt op de producten die het meest worden verkocht. Dat is iets om in de gaten te houden: als goedkope troep kan worden gerecycled, is het eigenlijk ook geen goedkope troep meer, maar een waardevolle grondstof.

Verliezer: Peter Hebblethwaite

Bestuursvoorzitter P&O

Peter Hebblethwaite Beeld ANP

Nadat hij vorige week alle achthonderd Britse medewerkers van veerbootbedrijf P&O via een vooraf opgenomen zoom-uitzending van drie minuten op staande voet had ontslagen, moest bestuursvoorzitter Peter Hebblethwaite deze week tekst en uitleg komen geven in het Britse Parlement. Dat ging hem niet bijster goed af. Eerst erkende hij dat het helemaal verkeerd was geweest om de vakbonden en het ministerie niet in te lichten, maar vervolgens zei hij dat hij het de volgende keer weer zo zou doen. ‘Dit is de enige manier om dit bedrijf te redden. We zijn nu overgegaan op een model dat internationaal over de hele wereld wordt erkend en gehanteerd door onze concurrenten. Ik zou deze beslissing zo opnieuw nemen, vrees ik.’

De Britse premier Boris Johnson zei vrijdag, in navolging van zijn transportminister, dat het maar beter was als Hebblethwaite zou opstappen.

Een Labour-parlementslid vroeg Hebblethwaite: ‘Bent u in deze puinhoop verzeild geraakt omdat u niet weet wat u doet, of omdat u gewoon een schaamteloze crimineel bent?’ Ook daarop antwoordde de baas dat dit de enige manier was om het bedrijf te redden. ‘Elke andere optie zou leiden tot sluiting.’

De onaangekondigde ontslag leidde vorige week tot dramatische taferelen. Bemanningsleden werden soms geboeid afgevoerd door ingehuurde beveiligers. Nieuwe uitzendkrachten die hun plaats moesten innemen, weigerden dat. Ingescheepte passagiers werden van boord gehaald omdat de schepen ‘een paar uur’ niet zouden varen. Later werd dat ‘een paar dagen’. Inmiddels is op sommige lijnen de boodschap: ‘Het is voor ons niet langer mogelijk om een alternatieve vervoerder te vinden. Voor essentiële reizen wordt onze klanten geadviseerd zelf een alternatief te zoeken.’

De krant The Daily Mail heeft zijn lezers inmiddels subtiel laten weten waar Hebblethwaite woont. Maar uiteindelijk is hij maar een zetbaasje van DP World, een in Dubai gevestigd bedrijf van sultan Ahmed bin Sulayem. De echte bazen zijn onaanraakbaar.