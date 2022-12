Centrale banken verhogen rente met half procent, inflatie zou over de piek heen zijn

Het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Beeld Reuters

Net als bijna de hele wereld kampt de eurozone met een zeer hoge inflatie. Het verhogen van de rente is een beproefde methode om die prijsstijgingen af te remmen. Dat maakt het duurder om te lenen en aantrekkelijker om te sparen. Hierdoor koelt de economie af en stijgen de prijzen minder snel.

De ECB heeft renteverhogingen lang uitgesteld, omdat ze ervan uitging dat de inflatie tijdelijk zou zijn. In juli ging de bank toch overstag en voerde ze de eerste verhoging sinds 2011 door. Sindsdien is de rente almaar verder omhooggeschroefd. Donderdagmiddag kondigde de ECB de vierde opeenvolgende verhoging aan: de beleidsrente springt op 21 december van 1,5 naar 2 procent.

De renteverhogingen hebben indirect effect op consumenten. Zo schommelt de hypotheekrente nu rond de 4 procent – een groot verschil met een jaar geleden, toen de rente nog ongeveer 1,5 procent bedroeg. Wie nu een huis koopt, is daardoor tienduizenden euro’s meer kwijt aan hypotheeklasten.

Spaarrente blijft achter

Ook de spaarrente zou in theorie moeten stijgen, maar dat gebeurt bij Nederlandse grootbanken nog maar mondjesmaat. Zo bieden ING, Rabobank en ABN Amro niet meer dan 0,25 procent op spaartegoeden. Dat verschilt weinig met een jaar geleden, toen de banken 0 procent rente boden. Andere banken uit de eurozone, zoals de Bigbank uit Estland, bieden inmiddels ruim 1 procent.

De Europese Centrale Bank is niet de enige die de rem verder intrapt. De Bank of England (BoE) verhoogde donderdag haar belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk. De BoE schroefde de rente omhoog met 50 basispunten (een half procent) naar 3,5 procent. Het is de negende verhoging op rij.

In de Verenigde Staten trok de Federal Reserve de rente woensdag eveneens op met 50 basispunten. Daarmee grijpt de Fed minder hard in dan bij de voorgaande vier rentebesluiten, toen de rente telkens met 75 basispunten werd verhoogd. De Amerikaanse centrale bank doet dat omdat de inflatie over haar piek heen lijkt.

ECB blijft rente verhogen

Ook in Europa is de inflatiepiek bereikt, verwacht de ECB. De inflatie komt dit jaar uit op 8,4 procent. In 2023 verwacht de centrale bank een inflatie van 6,3 procent, in 2024 3,4 procent en in 2025 2,3 procent. Desondanks meent ECB-president Christine Lagarde dat de huidige rentestand van 2 procent nog ‘significant’ zal stijgen. ‘We blijven met 50 basispunten verhogen voor een bepaalde periode.’

Die ferme taal zorgde voor dieprode cijfers op de Europese beurzen. De AEX-index sloot donderdag 3,2 procent in de min op 707,60 punten. De Midkap hield de schade beperkt met een verlies van 1,3 procent, op 937,59 punten. In Frankfurt en Parijs gingen de beurzen onderuit met verliezen tot 3,3 procent.

Centrale bankiers bewandelen een flinterdun koord: een te lage rente verergert inflatie, een te hoge rente kan de economie verder afkoelen. Dat zou de recessie, waarop ook de Nederlandse economie afstevent, verergeren. Volgens Lagarde moeten we ons daarover niet te veel zorgen maken: zij verwacht dat de recessie van korte duur is. De ECB raamt de groei in het eurogebied volgend jaar op een magere 0,5 procent. In 2024 en 2025 krabbelt de economie echter weer op: de ECB verwacht een groei van respectievelijk 1,9 en 1,8 procent.