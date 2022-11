Centrale banken moeten geen eigen cryptomunt toevoegen aan het bestaande oerwoud van financieel onkruid

De cryptohandel is een digitaal Wilde Westen. Voordat overheden en financiële autoriteiten de rol van sheriff op zich nemen en regels en wetsartikelen voor de handel in bitcoins en andere cryptomunten in elkaar knutselen, zouden ze zich achter de oren moeten krabben.

Het is de inspanning en het geld niet waard. Als ze gaan reguleren, autoriseren zij eigenlijk ook deze vorm van windhandel. Er wordt de beleggers in crypto indirect te kennen gegeven dat ze zich hier niet echt een buil aan kunnen vallen, omdat de overheid waakt.

Als er ingegrepen moet worden, dan is de enige maatregel een totaalverbod.

Niet dat het veel helpt. Mensen zullen altijd blijven zoeken naar speculatiemiddelen buiten de geëigende paden. Afhankelijk van het tijdsgewricht hebben bloembollen, postzegels, kunstwerken, whisky’s en NFT’s (digitale uitingen) als gebakken lucht gediend.

Een bericht dat een eigentijds kunstwerk verkocht is voor een ton, leidt ertoe dat een week daarna een werk van dezelfde artiest voor een miljoen wordt verkocht. Want nergens is kuddegedrag zo gewoon als bij de rijken.

Het drama rond de ondergang van het digitale platform FTX moet een leerschool zijn voor mensen die zich aansluiten bij de sekte die zweert bij cryptovaluta. Er zou een miljard dollar aan echt geld in rook zijn opgegaan. Maar iedereen kende de risico’s op voorhand. Ze betraden een ongereguleerde markt waarin ze aan de heidenen waren overgeleverd. Als de overheid ook deze markt reguleert moet ze bij elke uitwas reguleren. Misschien komt er binnenkort een speculatiegolf op gang van oude Hema-onderbroeken, waarvoor regels moeten worden gemaakt.

Het belangrijkste is dat overheden en centrale banken niet bang worden van allerlei digitale noviteiten waar mensen tegen alle adviezen in hun geld in willen steken. Helaas voelen ze zich in de verdediging gedrongen. De Amerikaanse Fed houdt zich bezig met de ontwikkeling van een digitale dollar en de ECB buig zich over een digitale euro. ‘Een digitale euro zou een snel, gemakkelijk en veilig instrument zijn om dagelijks mee te betalen’, verklaart de ECB.

Het is even overbodig als onzinnig. Ook zonder blockchain digitaliseert het geldverkeer al. In sneltreinvaart verdwijnt cash uit de samenleving, omdat massaal met plastic of smartphone wordt betaald. Soms is daar een pincode voor nodig, voor kleine bedragen kan dat contactloos.

In talrijke etablissementen kan alleen zo worden afgerekend. Bij de meeste kassa’s van supermarkten staan borden ‘alleen voor pin’. Wie morgen met een bankbiljet van 100 euro op stap gaat, kan dat inmiddels bijna net zo moeilijk kwijt aan een kassa als een snip van 100 gulden. Centrale banken moeten geen eigen cryptomunt toevoegen aan het bestaande oerwoud van financieel onkruid. Die zal alleen worden overwoekerd.

Het beste wat overheden en centrale banken kunnen doen is hun handen geheel van crypto aftrekken en volstaan met de boodschap: ‘U begeeft zich in het Wilde Westen, waar er een prijs staat op uw hoofd, de sheriff niet bestaat en er geen centrale bank is die sneller schiet dan zijn schaduw.’