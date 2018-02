CBS: niet armere oudere maar juist welgestelde heeft last van afschaffing 'Wet Hillen'

Gepensioneerd

In totaal profiteert nu ruim één op de vijf huizenbezitters van de Wet Hillen, constateert het CBS. De helft is 68 jaar of ouder, met een doorsnee vermogen van ruim 93 duizend euro - en dat is exclusief de overwaarde in de eigen woning. De meeste Nederlanders met een hypotheekvrije woning hebben daarnaast ook een hoger inkomen dan andere huiseigenaren, meldt het CBS. Een ruime meerderheid (63 procent) van de Wet Hillen-begunstigden is gepensioneerd.



Tegenstanders van afschaffing spreken van een 'aflosboete' voor huiseigenaren die hun hypotheekschuld netjes hebben afbetaald. Die afschaffing zou veel armere ouderen treffen. Zo noemde de Vereniging Eigen Huis het wetsvoorstel van het nieuwe kabinet 'overhaast en onfatsoenlijk'. 'De afschaffing van de Wet Hillen zal vooral ouderen met een beperkt pensioen benadelen', schreef zij in een brief aan de Tweede Kamer.



Ook de PVV en ouderenpartij 50Plus voeren actie voor het behoud van de Wet Hillen. Hun poging om de invoering van de maatregel te vertragen door 35 uur achter elkaar te spreken in het parlement - een zogenoemde 'filibuster' - mislukte eind vorig jaar. Verder dan 6,5 uur wisten de partijen het debat niet te rekken. 50Plus-volksvertegenwoordiger Martin van Rooijen las bij die gelegenheid onder meer brieven voor van bezorgde ouderen die financieel ernstig in de problemen zeiden te komen door de maatregel.