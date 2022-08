CBS: Inflatie in augustus met 13,6 procent nog hoger dan maand eerder

Winkelend publiek in Batavia Stad. Beeld ANP

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit hard zijn gestegen. Maar die hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen. Volgens het CBS waren voedingsmiddelen, drank en tabak in augustus bijna 11 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het inflatiecijfer dat woensdag naar buiten kwam, is berekend volgens de geharmoniseerde Europese methode, die altijd hoger uitvalt dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt pas volgende week. In juli bedroeg de inflatie volgens de Europese rekenmethode nog 11,6 procent.

Kosten onhoudbaar

Doordat onmisbare producten zoals eten, drinken, gas en licht snel duurder worden, dreigen de kosten voor het levensonderhoud voor veel Nederlandse huishoudens onhoudbaar te worden. De lonen kunnen de geldontwaarding momenteel namelijk niet bijhouden, waardoor veel Nederlanders minder te besteden hebben dan enkele maanden geleden. Na een marathonoverleg over de begroting tussen de coalitiepartijen verklaarde het kabinet woensdagochtend dat het nieuwe plannen heeft gemaakt die goed moeten zijn voor de koopkracht van Nederlanders, zonder in detail te treden.

De marktprijzen voor gas liepen in augustus op tot nieuwe recordniveaus. Daardoor stegen de prijzen voor energie, benzine, diesel en andere brandstoffen afgelopen jaar met ruim 88 procent op jaarbasis. De hoge gasprijzen komen vooral door de vrees dat Rusland de toevoer van de brandstof naar Europa verder zal afknijpen.

Rentewapen

De inflatie in de eurozone bedroeg in juli 8,9 procent op jaarbasis. Doordat de waarde van de euro steeds verder wegzakt, dreigt Europa achter te blijven op de VS. Hierdoor worden in dollar genoteerde grondstoffen duurder.

Afgelopen weekeinde spraken centrale bankiers in Europa zich uit voor een renteverhoging om de inflatie aan te pakken. In de eurozone is de rente nog alleen van negatief naar 0 procent teruggebracht, in de VS is de rente al verhoogd tot tussen 2,25 en 2,5 procent. Onder meer ECB-bestuurslid Isabel Schnabel en de Franse centralebankpresident François Villeroy zeiden dat een volgende stap nodig is.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zal bij het volgende ECB-overleg op 8 september pleiten voor een renteverhoging van minimaal 0,5 procentpunt en mogelijk zelfs 0,75 procentpunt. ‘Het inflatieprobleem in Europa is op dit moment zo groot dat ik denk dat het onze opdracht is om elke zes weken de rente te verhogen tot het moment dat het inflatiebeeld stabiliseert rond de 2 procent’, aldus Knot tegenover de NOS.

Maar het aanpakken van de inflatie met het rentewapen is niet zonder gevaren. Een hogere rente verhoogt de kans op een recessie, waar nu al voor wordt gevreesd. De vraag is vooral of die recessie – twee kwartalen van negatieve groei – al in 2022 zal komen of pas in de eerste helft van 2023. In Europa ligt een rentestijging bovendien extra gevoelig, omdat daardoor de zwakke zuidelijke economieën met hun enorme staatsschulden in acute financiële problemen kunnen worden gebracht.