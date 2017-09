CBS: 1 op 14 werkende Nederlanders heeft twee banen

Bij de tweede groep spelen financiële motieven aanmerkelijk minder een rol. Mensen die zowel ondernemen als in loondienst werken noemen afwisseling en zelfontplooiing als belangrijkste redenen voor hun twee carrières. Zij werken gemiddeld ook aanzienlijk meer dan Nederlanders die twee banen in loondienst combineren: 38 uur per week. Dat is ongeveer even veel als zelfstandigen die alleen van hun ondernemerschap leven. Maar zzp'ers met een tweede baan in loondienst hebben wel een fors hoger inkomen: gemiddeld 44 duizend euro in 2015, tegenover 28 duizend euro voor pure zzp'ers. Werknemers met maar één baan verdienden gemiddeld 43 duizend euro.



Een tweede baan komt relatief iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en ook vaker bij jongeren (15- tot 25-jarigen) dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Hoogopgeleiden combineerden van alle opleidingsniveaus het vaakst een baan in loondienst met het ondernemerschap. Werknemers met een tweede baan kwamen bij alle opleidingsniveaus ongeveer even veel voor.