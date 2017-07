Casino's verdacht van valsspelen bij belastingaangifte

'Hoe het systeem precies werkt weten we niet, maar vermoedelijk door middel van software in de speelautomaten', zegt een woordvoerder van de Fiod. De apparaten waren op 'listige wijze geprepareerd' waardoor het prijzengeld ongemerkt naar de uitbaters ging in plaats van naar de spelers, vermoedt de Fiod. Yildirim ontkent dit.



Het is de eerste keer dat de Fiod vanwege sjoemelsoftware in casino's in actie komt. 'Er zijn geen aanwijzingen dat dit vaker gebeurt in Nederland', zeggen woordvoerders van de Fiod en de Belastingdienst. In Duitsland en Oostenrijk speelt het probleem van sjoemelsoftware in gokkasten al langer.