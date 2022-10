Carl Icahn scoort met Twitter, Kim Kardashian betaalt voor Instagram

Carl Icahn Beeld NBCUniversal

Winnaar: Carl Icahn

Elon Musk zag de bui hangen en daarom regende het deze week geld voor Carl Icahn. Musk probeert al maandenlang onder de overname van Twitter uit te komen. Kort nadat hij in april een bod had gedaan op het berichtenplatform van 54,2 dollar per aandeel, stortten de beurzen in. Plots was Musk geliefde speeltje met 44 miljard dollar wel heel duur, vooral omdat de ondernemer voor de financiering aandelen van zijn autobedrijf Tesla moest verkopen. En ook die waren in waarde gedaald.

Via een gang naar de rechter in de Amerikaanse staat Delaware wilde Musk de afgelopen maanden de deal annuleren. Hij voerde daarvoor verschillende argumenten aan. Zo zou Twitter hebben gelogen over het aantal spamaccounts. De onzekerheid maakte dat de aandelenkoers een eind onder het overnamebod bleef hangen. Want wat als Musk gelijk kreeg, of minstens een lagere overnameprijs wist te bedingen?

Op 17 oktober zou de rechtszaak beginnen. Juristen waren beslister dan de meeste beleggers en schatten de kansen van Musk laag in. De rechtbank in Delaware heeft niet de gewoonte om terugkrabbelende overnemers ter wille te zijn, zeker niet als die geen zwaarwegende redenen kunnen aanvoeren. Dat besefte deze week ook Musk. Hij neemt de vlucht vooruit en is plots weer enthousiast over de overname. Je moet wat.

Het aandeel schoot dinsdag door het nieuws 23 procent omhoog. Vooral Carl Icahn profiteert daarvan. De steenrijke belegger had er zwaar op ingezet dat Musk bakzeil zou halen en is daarvoor nu beloond met een koerswinst van zo’n 250 miljoen dollar.

Kim Kardashian Beeld GC Images

Verliezer: Kim Kardashian

Kim Kardashian kreeg deze week een boete opgelegd van 1,3 miljoen dollar voor het promoten van cryptomunt EthereumMax. De realityster en zakenvrouw had haar toen meer dan 200 miljoen volgers op Instagram niet laten weten dat ze voor die reclame in juni vorig jaar 250.000 dollar had gekregen.

Meteen na het bekendraken van het nieuws schoten fans van Kardashian in een kramp. Waarom krijgt zij wel een boete, maar bijvoorbeeld niet Matt Damon? De acteur maakte begin dit jaar een tenenkrommend reclamefilmpje voor Crypto.com.

Er is in de Verenigde Staten een belangrijk verschil tussen het promoten van een cryptobedrijf of een cryptomunt. Het eerste valt onder het reclametoezicht van consumentenwaakhond FTC en deze laat meer toe. Cryptomunten vallen onder de veel strengere effectenwetgeving, waar beurswaakhond SEC op toeziet. Het volstond zeker niet dat ze #AD had vermeld, een verwijzing naar ‘advertisement’.

‘Dit is een reminder voor mevrouw Kardashian en andere beroemdheden dat ze wettelijk verplicht zijn bekend te maken of en hoeveel ze betaald worden voor het promoten van bepaalde investeringen’, verklaarde SEC-voorzitter Gary Gensler. ‘Het is niet omdat celebrity’s of influencers reclame maken voor cryptomunten, dat die activaklasse geschikt is voor investeerders.’ Wie destijds geld in EthereumMax had gestopt, is daar ondertussen 95 procent van kwijt.

Kardashian besloot in de zaak te schikken zonder schuld te erkennen. De boete veroordeelt haar niet tot droog brood: het gaat om minder dan 0,07 procent van haar geschat vermogen van 1,8 miljard dollar.