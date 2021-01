Canadese casinobaas ontslagen na voordringen bij vaccinaties

Beeld Getty Images/iStockphoto

Baker reisde met zijn echtgenote van Vancouver via Whitehorse naar Beaver Creek, een afgelegen plaatsje dicht bij de grens met Alaska. Daar vaccineerde een mobiel team een afgelegen gemeenschap van zo’n honderd mensen. Het echtpaar deed zich voor als nieuwe medewerkers van een motel in de buurt. Dat werkte, de twee kregen een dosis van het Moderna-vaccin toegediend.

Daarna ging het mis. Toen het stel zich na het vaccineren naar het vliegveld haastte, wekte dat argwaan op bij het vaccinatieteam. De politie werd ingelicht en hield hen aan op het vliegveld van Whitehorse, waar ze een boete van omgerekend 750 euro kregen omdat ze zich niet aan de verplichte quarantaine van veertien dagen hadden gehouden. De ophef leidde ertoe dat miljonair Baker moest opstappen bij Great Canadian Gaming.

Baker en zijn vrouw kozen voor Beaver Creek omdat in de regio Yukon relatief veel wordt gevaccineerd. Het is een dunbevolkt gebied, waar veel oorspronkelijke bewoners van Canada wonen. Zij worden als extra kwetsbaar voor corona beschouwd. ‘We zijn geschrokken van hoe dit stel onze ouderen en kwetsbaren in gevaar heeft gebracht’, schrijft Angela Demit, leider van de White River First Nation-gemeenschap, op Facebook.

De gezondheid van de oorspronkelijke bewoners van afgelegen Canadese gebieden ligt gevoelig. Dat komt door een lange geschiedenis van besmettingen vanuit het zuiden; hele dorpsgemeenschappen zijn in 1918 gedecimeerd door de Spaanse grieppandemie. Dat virus kwam het land binnen met terugkerende soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Spaanse voordringers

Baker was niet de eerste die van zijn bevoorrechte positie heeft gebruikgemaakt om voor te dringen bij het vaccineren. In Spanje vielen afgelopen week meerdere prominenten door de mand. Zaterdag nam de hoogste Spaanse militair, luchtmachtgeneraal Miguel Angel Villarroya, ontslag. Hij had een vaccin ontvangen zonder op de voorrangslijst te staan. Het Spaanse leger onderzoekt wie nog meer misbruik heeft gemaakt van zijn of haar positie.

Eerder werd de hoogste baas van de Guardia Civil om dezelfde reden op staande voet ontslagen door de minister van Binnenlandse Zaken. De politie verzekert dat er verder niemand voor zijn beurt is gevaccineerd. Ook sommige Spaanse politici lijken niet te kunnen wachten: het onderzoekscollectief Maldita telde er 38 die een dosis kregen die eigenlijk bedoeld was voor zorgmedewerkers en ouderen. Enkele politici zijn opgestapt.