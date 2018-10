Canada bereikt op valreep toch nog nieuw handelsakkoord met VS

‘De USMCA is een hoogstaande handelsovereenkomst voor onze werknemers, boeren en bedrijven, en zal resulteren in vrijere markten, eerlijke handel en economische groei’, lieten de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer weten in een gezamenlijke verklaring.

Deadline

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat Canada vóór maandag akkoord moest gaan met aanpassingen van het oude vrijhandelsverdrag Nafta, omdat hij anders heffingen zou invoeren en Canadese producten zou gaan weren. Enkele uren voor het verstrijken van de deadline bereikten de twee landen overeenstemming.

Amerikaanse boeren zullen meer toegang krijgen tot de Canadese zuivelmarkt. In 2017 besloot Canada een prijsverlaging in te voeren voor producten met in eigen land geproduceerde melkingrediënten, waar Amerikaanse zuivelproducenten niet mee konden concurreren. Die prijsverlaging is nu van de baan. Ook beperkt Canada de auto-export naar de Verenigde Staten. Jaarlijks verschepen zij auto’s en auto-onderdelen met een waarde van 56 miljard dollar aan de VS, dat voorziet 120 duizend Canadezen van werk.

Arbitrageregeling

Een belangrijke overwinning voor Canada is het in stand houden van de onafhankelijke arbitrageregeling voor handelsgeschillen. De VS wilden daar van af omdat een multinationaal panel van arbiters laten beslissen over Amerikaanse tarieven, een schending zou zijn van de Amerikaanse soevereiniteit.

Marcel Timmer, hoogleraar economische groei en ontwikkeling aan de universiteit van Groningen verwachtte al dat de landen elkaar zouden vinden. ‘Het belangrijkste voor Trump is dat hij zijn volk kan laten zien dat hij succes boekt. Ook Canada heeft veel baat bij een handelsverdrag. Al was het maar op basis van de ligging van het land.’

Ook voor Nederlandse bedrijven opererend in Noord-Amerika is de deal goed nieuws. Hans van Dooremalen, directeur van ITB Group, een bedrijf dat kunstof- en metaalproducten produceert in Mexico met een omzet van 13 miljoen euro, sprak in september zijn zorg uit over het uitblijven van een nieuwe deal. Volgens hem remde die onzekerheid de economie.

Nafta

Het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (Nafta) stamde uit 1994 en werd op aandringen van Washington ingrijpend aangepast. Met Mexico, het derde land van het Noord-Amerikaanse handelsakkoord, kwam de VS al in augustus tot overeenstemming. De nieuwe overeenkomst wordt eind november ondertekent door Trump, de Canadese premier Trudeau en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto.